«Это не игрок, который на долгие годы пришёл»: Ловчев рассказал о вызове дебютантов в сборную России

Экс-полузащитник московского «Спартака» и эксперт Евгений Ловчев Фото: Иван МАКЕЕВ

Российский Футбольный Союз опубликовал список футболистов, которые войдут в состав сборной России на ноябрьские матчи. В перечне вызванных оказалось не мало дебютантов. Так впервые в национальную сборную вызов получили «армейцы» Игорь Дивеев, Константин Кучаев, Иван Обляков и динамовцы Даниил Лесовой и Роман Евгеньев. Также в национальную команду вошли нападающий «Сочи» Антон заболотный, опорник «Динамо» Даниил Фомин и голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов.

Экс-полузащитник московского «Спартака» и эксперт Евгений Ловчев поделился мнением о новых лицах в сборной России и рассказал, кто из названных спортсменов не задержится в сборной.

- Играть-то будут одни и те же, которые уже сыграны и существуют командой. У нас не появляются и не растут российские футболисты. Это борьба клубов и сборной.

Черчесову нужно как можно больше посмотреть российских футболистов. Он каждый раз смотрит и приглашает. Приглашают-то 25 человек, а играют 13-14. В ноябре первая игра опять будет товарищеская, поэтому он даст кому-то поиграть. Опять-таки, это тренерский опыт. В тот раз три игры подряд играли одни и те же, - это невозможно было. Усталость накопилась.

Набора высококлассных футболистов у Черчесова нет. Усталость Дзюбы после трёх его игр в сборной? Я думаю, это тоже тренерский опыт. Больше он так делать не будет, - сказал Ловчев.

- Заболотный - работоспособный парень, бегающий, но я когда-то сказал, что меня удивил «Зенит»: вместо Халка купил Заболотного. После этого «Зенит» для меня как-то упал. Но другого-то нет на сегодняшний день. Смолов не в порядке, Соболев пока ещё нескладный молодой человек, да, старательный.

Заболотный для меня это временное. Сегодня он в хорошем состоянии, гол забил, а дальше он будет половину чемпионата не забивать. Это не игрок, который на долгие годы пришёл в сборную.

Дивеев растёт на глазах, Кучаев растёт на глазах, Обляков растёт на глазах. Это всё ситуация молодёжной сборной. Эти парни будущее нашей основной сборной, и Сафонов в том числе. Тоже самое можно сказать и про Лесового и Фомина. Появилось новое поколение. Всех остальных-то проверил Черчесов, - заявил Евгений Ловчев.

Особое внимание ветеран уделил вратарской позиции и вызову Матвея Сафонова. По словам Ловчева, Черчесов правильно делает, что вызывает талантливого стража ворот в сборную.

- Сафонов - первый номер следующего поколения сборной, наверное, наравне с Максименко. Это два вратаря нашей будущей сборной. Талантливые ребята. Можно вспомнить, как Сафонов пропустил гол от Крыховяка или в Лиге Чемпионов. Но все вратари запоминаются больше не тем, что берут, а тем, что пропускают. Все кричат: Яшин - номер один в мире. Да, номер один, но мало кто знает, что он пропустил мяч когда-то от чужого вратаря. Точно также, как и Дасаев. Но это делает его ещё крепче.

Сафонов на сегодняшний день зреет к тому, чтоб быть первым номером сборной. У нас хорошая вратарская школа была всегда. И последний их этой вратарской школы - Акинфеев. Сегодня появилась пара молодых вратарей. Они должны своё напропускать, чтоб дальше сделать что-то выдающееся, - подытожил Ловчев.

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