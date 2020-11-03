«Вас объединяет забота о будущем России!»: в Москве началась Ассамблея Русского мира

Фото предоставлено пресс-службой Фонда "Русский мир».

3 ноября в Центральном музее Великой Отечественной войны 1941-1945 годов в Москве состоялась торжественная церемония открытия XIV Ассамблея Русского мира. Выбор места проведения форума неслучаен - в Музее Победы, в декабре прошлого года стартовал объявленный Президентом России Год Памяти и Славы в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

«ИСКРЕНЕЕ СТРЕМЛЕНИЕ БЫТЬ ПОЛЕЗНЫМИ РОДИНЕ»

В адрес участников Ассамблеи Русского мира приветственную телеграмму направил президент России Владимир Путин.

«Ваши форумы давно уже стали значимым, ожидаемым событием в жизни страны, важной, неотъемлемой составляющей международного гуманитарного сотрудничества, - отметил глава государства. - Несмотря на то, что нынешняя встреча проводится в режиме онлайн, в орбиту форума вовлечено большое число участников, среди которых — известные российские и зарубежные общественные деятели, преподаватели русского языка и литературы, учёные и журналисты, дипломаты, представители религиозных и молодёжных организаций, наши соотечественники из многих государств. Всех вас объединяет забота о будущем России, искреннее стремление быть полезными Родине».

С приветственным словом к гостям и участникам Ассамблеи обратился и Святейший Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл и Председатель Совета муфтиев России, Председатель Духовного управления мусульман Российской Федерации Муфтий Шейх Равиль Гайнутдин. Специальная дискуссия на тему возможностей межконфессионального диалога в сетевом пространстве запланирована в программе Ассамблеи.

Главная тема форума – «Русский мир онлайн» – предполагает обсуждение вопросов, связанных с преподаванием русского языка, продвижением и поддержкой истории и культуры России в условиях появления новых информационных технологий, развития сетевых информационных ресурсов.

Деятельность фонда по поддержке и продвижению русского языка за рубежом является важным государственным делом. Во многих странах мира в партнерских организациях фонда «Русский мир» действуют Русские центры и Кабинеты Русского мира, которые предоставляют свободный доступ к культурно-историческому и литературному наследию Русского мира, методике и практике российского образования, современным творческим идеям и программам. Даже в этот непростой год открылись новые центры русского мира – в Австралии (в 1-м Русском Музее в Сиднее) и Южной Осетии (в Юго-Осетинском государственном университете имени Тибилова в Цхинвале). Из разных уголков планеты поступили приветствия в адрес участников XIV Ассамблеи «Русского мира».

ФОНД «РУССКИЙ МИР»

Приветственные слова и теплые пожелания поступили от премьер-министра РФ Михаила Мишустина, министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, министра просвещения РФ Сергея Кравцова.

В день открытия председатель комитета Государственной Думы РФ по образованию и науке, председатель правления фонда «Русский мир» Вячеслав Никонов выступит модератором панельной дискуссии, в которой примут участие председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, советник президента РФ Владимир Толстой, Митрополит Волоколамский, председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата Иларион;, спецпредставитель Президента Российской Федерации по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, а также другие уважаемые российские и зарубежные эксперты.

ШКОЛА МОЛОДОГО ЖУРНАЛИСТА

XIV Ассамблея Русского мира будет проводиться в режиме онлайн, но это не только объединит ряд тематических мероприятий и дискуссионных площадок, которые будут проводиться в течение нескольких дней, но и позволит расширить возможности участия гостей со всего мира. Уже за неделю до открытия был зафиксирован своеобразный рекорд - более трех тысяч зарегистрированных участников из 117 стран и число гостей постоянно растет.

В числе тем, которые они обсудят на круглых столах и онлайн-встречах:

• Как преподавать русский язык в цифровую эпоху?

• В чём секрет успеха продвижения культурно-гуманитарного контента в сети?

• Русский мир Фёдора Достоевского: почему интерес к писателю не ослабевает?

• Верить или не верить информации в социальных сетях: различные взгляды на историю, политику и общественную жизнь в «паутине»;

Возможности межконфессионального диалога в сетевом пространстве.

Началась программа с Молодежного форума, он состоялся 27-29 октября 2020 г., в рамках которого для молодого русскоязычного журналиста была организована Онлайн-школа молодого журналиста и встреча молодежных команд фестивале «Друзья, прекрасен наш союз!»