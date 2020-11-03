ВКонтакте запускает бесплатный конструктор сайтов на основе сообществ

Настройка не требует никаких специальных знаний и занимает несколько минут

ВКонтакте представляет простой конструктор сайтов для бизнеса — с его помощью каждый может бесплатно и с любого устройства создать полноценный лендинг. Всё, что для этого нужно, — собственное сообщество, которое и станет основой будущего сайта. Настройка не требует никаких специальных знаний и занимает несколько минут, а просматривать страницу и связываться с продавцом смогут даже те, кто не авторизован в VK.

С новым инструментом предприниматели и маркетологи смогут увеличить объём заказов и активнее привлекать клиентов онлайн. Сайт оптимизирован под продвижение: посетители будут видеть самую важную информацию и кнопки с призывом к действию — в том числе с формой, где можно оставить контакты. На лендинг можно вести с любых площадок, а в VK становится доступен ещё один инструмент продвижения — «Реклама сайтов».

Чтобы сделать собственный сайт, не потребуются особенные знания, часы работы или дорогостоящие специалисты. Достаточно зайти в настройки сообщества, выбрать «Сайт из сообщества» и нажать «Создать». Практически все поля автоматически заполняются информацией из сообщества, а обязательных только три: заголовок, описание и кнопка действия (например, «Отправить заявку», «Позвонить по телефону» или «Написать на почту»). Для фона достаточно загрузить любое изображение, но если подходящего нет под рукой, то в основу сайта ляжет красивый градиент. На этом этапе сайт уже готов — создатель получит короткую ссылку, которая будет выглядеть как vk.link/название_сообщества.

Сайт принесёт больше пользы с дополнительной информацией: подборкой товаров, отзывами клиентов, снимками продукции или услуг. Чтобы добавить всё это, достаточно поставить пару галочек — и материалы подгрузятся из сообщества ВКонтакте. Кроме того, предусмотрен отдельный заметный блок про преимущества бизнеса — лучшее место, чтобы рассказать про главные отличия от конкурентов.

Анализировать результаты поможет статистика, в которой можно следить за количеством уникальных посетителей, просмотров сайта и действий. Наполнение страницы можно изменить в любой момент — это позволяет легко проверять гипотезы и оптимизировать продвижение.

Просматривать и создавать сайты можно с любого устройства. В будущем ВКонтакте добавит возможность размещать на лендинге контент из сообщества, а также предложит варианты дизайна и интеграцию с рекламными инструментами.

Дарья Костюк, руководитель отдела SMB ВКонтакте:

«Привлечение клиентов — одна из ключевых потребностей малого бизнеса. Мы продолжаем облегчать и удешевлять этот процесс для тех, кто ведёт дела онлайн. Сообщества ВКонтакте и наши инструменты для продвижения давно помогают предпринимателям находить и удерживать клиентов, а с бесплатным конструктором сайтов это получится делать ещё эффективнее. Больше не придётся вкладывать дополнительные ресурсы в создание веб-страницы: достаточно наполнить и поддерживать сообщество как актуальный источник информации о вашем бизнесе».

Более 2 миллионов человек развивают свой бизнес ВКонтакте. Компания регулярно их поддерживает: например, сейчас снова проводит акцию, в рамках которой вкладывает 200 миллионов рублей в помощь предпринимателям в развитии бизнеса онлайн. Участвовать в ней смогут те, кто размещает рекламу ВКонтакте с мобильных устройств или использует автоматическое продвижение товаров.