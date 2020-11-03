Что происходит в Нагорном Карабахе, свежие новости на 3 ноября 2020 года: обстановка на границе Армении и Азербайджана

Пострадавший от обстрелов дом в городе Тертер, Азербайджан. Фото: REUTERS

ГОТОВЫ К ПЕРЕМИРИЮ

"Мы считаем, что военное решение конфликта должно перейти в политическую плоскость, и мы готовы к этому. Надеюсь, что горькое поражение Армении вынудит их серьезно подумать и прийти к этому решению. Но мы видим противоположное," - заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Он также заявил, что поддержка со стороны Совета сотрудничества тюркоязычных государств "является воплощением единства и солидарности между тюркоязычными странами". Напомним, в минувшие выходные Алиев принял в Баку несколько делегаций деятелей тюркоязычных стран.

"3 ноября армянские вооруженные силы предприняли попытку атаковать на Агдеринском, Агдамском и Ходжавендском направлениях фронта. В результате предпринятых подразделениями Азербайджанской Армии решительных мер атака противника была пресечена, и он, понеся тяжелые потери, был вынужден отступить", - заявляет сайт Минобороны Азербайджана.

Баку также сообщает об уничтожении военными снайперской группы противника в Губадлинском направлении.

"АД" В УЩЕЛЬЕ

"В результате продолжающихся военных действий на юго-восточной линии фронта (Шехер-Красный рынок - Тагавардская природа) силы обороны и добровольцы организовали для соперника в наших лесах и ущельях настоящий "ад". Вражеские террористические группировки, спецподразделения и продолжают нести огромные людские и военно-технические потери", - сообщает официальный представитель Минобороны Армении Шушан Степанян.

В Ереване информируют, что армия Нагорного Карабаха продолжает "успешные операции по разведке и борьбе с пожарами в районах развертывания сил противника".

"Заявление азербайджанской стороны о том, что Вооруженные силы Армении якобы обстреляли город Физули и близлежащие села из реактивной системы залпового огня "Смерч", является нелепостью. С территории Армении в указанном направлении никакого огня не велось", - сообщает Минобороны Армении.

Свежие могилы жертв конфликта в Степанакерте. Фото: REUTERS

"Армия обороны ведет защитные бои в восточном, юго-восточном и южном направлениях. Подразделения уничтожили обнаруженные машины, живые силы, а также один танк. Армия обороны контролирует оперативную обстановку, - сообщают армянские военные.

РАСКРАСИТЬ АРАРАТ

Глава турецкой провинции Агры Савджи Саян решил раскрасить.... снежную вершину Арарата в цвета Азербайджанского государственного флага. Известно, что эта упомянутая в библейских писаниях гора хоть и находится на территории Турции, считается одним из символов древней Армении.

"Вы увидите это изображение на склоне горы Агры (Арарат). Я надеюсь, что это поднимет боевой дух Армении на фронте", - обратился Саян к армянам в Twitter.

Действительно, этот склон этой великой горы виден из Армении. Лучшие снимки Арарата в 2017 году сделал из космоса и разместил в Facebook российский космонавт Сергей Рязанский. Он ее подписал так: "Арарат — самый высокий вулканический массив Армянского нагорья".

В Кремле продолжают призывать стороны к прекращению вооруженного конфликта и ищут способы его разрешения.

"Контакты по Нагорному Карабаху идут на уровне экспертов внутри Минской группы ОБСЕ. Но заявлять об организации встречи лидеров Армении и Азербайджана пока преждевременно," - заявил СМИ замглавы МИД России Андрей Руденко.

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