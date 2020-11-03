«Где мои 17 лет»: В России поддержат самых молодых предпринимателей

Молодые предприниматели, прошедшие первоначальное сито, получат финансовую поддержку Фото: Shutterstock

Агентство стратегических инициатив (АСИ) объявило о создании партнерского фонда «Молодежная предпринимательская инициатива». Это первый в России частный венчурный фонд посевных инвестиций и инвестиций ранних стадий в проекты, основателям которых от 14 до 24 лет. Первой воронкой для отбора перспективных проектов станет платформа-навигатор «Конструкториум». Ее запустили в тестовом режиме. На полную мощность она заработает в ближайшие недели.

ПЛАТФОРМА + ФОНД = ВМЕСТЕ ЭФФЕКТИВНЕЕ

- АСИ активно занимается совершенствованием законодательства в области молодежного предпринимательства, проработкой особых форм поддержки молодых предпринимателей с механизмом снятия финансовых и юридических рисков и созданием единой точки навигации, поддержки и обучения предпринимателей в возрасте от 14 до 24 лет. Ею станет платформа «Конструкториум» и фонд «Молодежная предпринимательская инициатива», - говорит Светлана Чупшева, гендиректор АСИ.

«Конструкториум» – онлайн-платформа по развитию молодежного предпринимательства. Она включает образовательный блок, навигатор по мерам поддержки, помогает с поиском и формированием команды (в том числе из разных городов), подбором наставника и, при необходимости, оказывает помощь с защитой авторских прав. Все это должно серьезно упростить создание бизнеса и ведение предпринимательской деятельности для молодых стартаперов.

- Под максимальным давлением сейчас оказались предприниматели и молодое поколение. Безработица в возрасте до 24 лет выросла на треть. Молодым людям трудно найти работу. Поэтому любые инициативы в этой сфере важны. Новый фонд и платформа - действенный механизм по поддержке молодежных проектов. Для них это возможность поиска людей в проект и возможность привлечь инвестиции. Это тот источник, который будет помогать самым смелым ребятам и самым проработанным проектам. Они смогут развиваться сами и одновременно помогать развиваться экономике, - заявил во время онлайн-пресс-конференции в ТАСС Максим Орешкин, помощник президента РФ по экономическим вопросам.

МИЛЛИАРД РУБЛЕЙ ДЛЯ СТАРТАПЕРОВ

Те, кто пройдет первоначальное сито, смогут получить и финансовую поддержку. Капитал фонда составит один миллиард рублей. Инвестором выступил Алексей Репик, председатель «Деловой России», основатель группы компаний «Р-Фарм». По его словам, огромное количество перспективных идей не реализуются. Поэтому задача фонда – дать будущее этим проектам.

- Платформа и Фонд закладывают основы полноценной экосистемы, которая сможет создать условия для развития молодежного предпринимательства в стране. Для нас популяризация предпринимательской деятельности и привлечение новых людей в профессию во многом определяют смысл нашего существования. Финансовая поддержка тех, кто делает первые шаги, чтобы открыть свое дело, очень важна, но не менее важным часто становится хороший совет, полученный от опытного наставника, особенно на раннем этапе развития идеи и превращения ее в бизнес-проект. Задача фонда и платформы как раз в том, чтобы дать весь необходимый инструментарий для реализации перспективных идей, - заявил Алексей Репик.

По его словам, предпочтение будет отдаваться проработанным технологическим проектам, которые могут быть масштабированы и будут иметь потенциал на экспортных рынках.

- Мне кажется, сейчас сложилась завидная для многих предыдущих поколений картинка, когда молодежное предпринимательство готовы поддержать и советом, и ресурсами, и технологиями. И фактически нарисовать дорогу в будущее. Просто нужно не лениться, а по этой дороге идти, - говорит Андрей Платонов, замглавы Росмолодежи.

По словам Алексея Репика, миллиард рублей – это лишь первый шаг. В будущем финансирование фонда может быть увеличено. Плюс могут появиться другие фонды.

- Чем больше предпринимателей будут инвестировать в будущее, тем быстрее это будущее наступит. Наша задача – найти перспективные проекты и дать им шанс, дорастить компании до капитализации, до выхода на прибыль. У нас есть все основания рассчитывать, что этот проект станет постоянной системой финансовой акселерации, - говорит председатель «Деловой России».

НЕ ХОЧУ УЧИТЬСЯ - ХОЧУ ДЕЛАТЬ ДЕНЬГИ

Особое внимание на платформе и в фонде будут уделять проектам, которые предложат вундеркинды – школьники, желающие стать бизнесменами.

- По опросам, почти 9 из 10 российских подростков в возрасте от 14 до 18 лет хотят заниматься предпринимательством, а каждый четвертый уже реализует свой бизнес-проект, - говорит Елена Мякотникова, корпоративный директор АСИ. - При этом более 18 тысяч ребят, по статистике Федеральной налоговой службы, уже являются плательщиками налога на профессиональный доход.

Но есть важный нюанс. Помимо отсутствия опыта, у юного предпринимателя возникает много проблем бюрократического характера, сильно осложняющих ему жизнь. Например, люди моложе 18 лет не могут самостоятельно вести бизнес и должны действовать с согласия своих родителей, усыновителей или попечителей. Эти сложности в фонде обещают решить.

В частности, для тех проектов, где предприниматель пока не является дееспособным в силу возраста, фонд планирует самостоятельно создавать проектную компанию и передавать основателю его долю по заключаемому в момент инвестирования опциону, который может быть реализован в момент достижения дееспособности. Результаты интеллектуальной деятельности (патенты и т.п.) при этом оформляются на проектную компанию.

- Многие старшеклассники сейчас действительно горят желанием реализовать свой бизнес-проект. Это стопроцентное попадание в целевую аудиторию. В АСИ четко уловили предпринимательский тренд, - считает Елена Дружинина, замглавы Минобрнауки.

Чтобы попробовать свои силы, молодому предпринимателю нужно зарегистрироваться на платформе «Конструкториум» и пройти предварительный отбор Центра молодежных инициатив АСИ. После этого успешные проекты попадут на рассмотрение Инвестиционного комитета Фонда «Молодежная предпринимательская инициатива» и в случае успеха получат полный спектр мер финансовой и организационной поддержки.

СПРАВКА «КП»

На каких условиях будут давать деньги?

- Инвестиции будут осуществляться в обмен на долю в проекте. При этом возможно инвестирование как в существующую компанию, так и поддержка при создании новой компании.

- Срок рассмотрения проектов до принятия решения при наличии всей необходимой информации составит около 1 месяца.

- Предпочтение будет отдаваться проектам, требующим инвестиции в размере от 500 тысяч до 50 миллионов рублей.

- Пакет документов для рассмотрения проекта инвестиционным комитетом Фонда содержит питч-дек с описанием проекта, которое по возможности полно отвечает на основные вопросы (нерешенная проблема, предлагаемый продукт/идея, статус разработки, кто и почему будет платить, юнит-экономика (если применимо), размер рынка, сравнение с конкурентами, команда, сколько нужно инвестиций и когда и что будет на них достигнуто), бюджет проекта с планом затрат и продаж.