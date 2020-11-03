Массовые депортации и никакой пощады радикалам: Что бы я сделала на месте европейских лидеров

Полицейские на месте теракта в Вене вечером 2 ноября. Фото: REUTERS

Как-то непривычно давать советы европейским лидерам.

А приходится. Ну ведь оторопь берет!

Центр Вены сегодня похож на место военных действий. Магазины закрыты, метро не работает, прохожих на улицах нет, одни полицейские и их машины. Дети и студенты сидят по домам: велели на улицы не выходить. И никому лучше не выходить, сказали. Всю ночь над городом летали вертолеты и бегали люди с автоматами.

Так выглядит новая толерантность.

Посмотришь на это все. Ну и понимаешь: кто им подскажет, если не я?

Итак, что бы я сделала, если бы европейским лидером была я.

Понимая, что покорность приведет к еще большему наступлению радикализма, а крики: мы им всем покажем! - могут спровоцировать погромы, похуже, чем в Америке. Там полицейские привыкли воевать с афроамериканскими бандами. А здесь они чуть ли не с цветами детей перед школами через дорогу переводят. Нет, выучка не та.

Первое. Без криков и лозунгов немедленно издала бы общеевропейский закон.

Любой мигрант или беженец, получивший вид на жительство в Европе, независимо от срока давности при любом серьезном правонарушении его лишается.

За пассивную помощь радикальным исламистам - немедленная депортация с чадами и домочадцами. За активную помощь - тюрьма с последующей депортацией. А семью высылают сразу. Местных жителей с европаспортами за любую поддержку опасных радикалов - лишать всех льгот, пособий, права на бесплатное жилье. И отправлять под надзор полиции. Пусть отмечаются и пишут сочинения на тему «как я провел этот день».

Почему так? Потому что радикальные исламисты не боятся умереть. Там их ждут гурии и вечное блаженство. Чего они всерьез боятся, так это вернуться на родину, где ничего хорошего их не ждет. Ну или тюрьмы.

Второе.

После каждого теракта все страны Евросоюза на три месяца прекращают прием беженцев из всех стран. Не выдают виды на жительство. Пусть террористов свои же граждане возненавидят.

И да, на осужденных за связи с радикальными группировками помилование и сокращение тюремных сроков не распространяется. А то парень, который в Вене всех перестрелял, уже сидел за связи с террористами. И вышел по амнистии для молодых заключенных.

Нет, пусть они выходят старыми и немощными.

Ну и текущая работа: всех подозрительных выслать сразу. Всех нелегальных мигрантов, которых боятся трогать - тоже выслать.

Мигранты из стран Ближнего Востока высадились на греческом острове Лесвос. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

А нормальных, законопослушных мусульман - не трогать, уважать и не провоцировать. Запретить законом оскорбление святых всех религий. Именно оскорбление, а не интерпретацию их жизни, чтобы, например, какой-нибудь «Иисус-суперстар» сюда не затесался. Пусть уж спецы четко сформулируют. Но чтобы оскорбительные карикатуры все же не рисовать. Ни к чему.

И не стесняться быть католиками. Вернуть елки, пасху и Рождество по полной программе. Когда коронавирус схлынет, конечно.

В мусульманских странах ведь не ограничивают себя в праздновании курбан-байрама.

Но и мусульмане пусть свое здесь спокойно празднуют. Все люди - братья.

Ну как-то так. Передадите там Макрону, Меркель и кому еще? Потому что в Австрии сейчас правительство пришло вменяемое. Стоит за то, что помощь беженцам надо оказывать. Но в их собственных странах.

Только одни они ничего не сделают.

И да, что еще надо - обращайтесь.

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