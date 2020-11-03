Хроника теракта в Вене: кем был преступник и как ищут его сообщников

На месте теракта у синагоги в центре Вены, 3 ноября 2020 г. Фото: REUTERS

В понедельник вечером около 20 часов в центре Вены, на Зайтенштеттенштрассе, вооруженный до зубов террорист открыл беспорядочную стрельбу по людям, сидящим за столиками перед барами и ресторанами.

Террористическая атака была совершена накануне жестких ограничений, которые власти должны были ввести в городе из-за пандемии. Многие жители хотели провести этот вечер в барах, кафе и ресторанах, которые должны были закрыться с 3 ноября. В районе, где было совершено нападение, проживает много евреев.

Главный раввин Вены Шломо Хофмайстер оказался в непосредственной близости от места трагедии.

- Террорист выпустил по меньшей мере 100 пуль прямо перед зданием еврейского центра, - рассказал глава еврейской общины. - Он стоял под моим окном и стрелял по людям, сидящим в барах.

Главный раввин Вены Шломо Хофмайстер. Фото: REUTERS

В следующие минуты полицейские получили сотни звонков с мобильных телефонов. Полиция сообщает о шести местах, где были слышны выстрелы: Морзинплац, Зальцгрис, Зайтенштетенгассе, Грабен, фермерский рынок и мясной рынок.

Звонили с прилегающих улиц, так как выстрелов было огромное количество и создалось впечатление, что нападение происходит в нескольких местах одновременно. Вероятно, поэтому и полицейские представители и СМИ стали говорить об одновременных террористических атаках в шести местах города.

До сих пор по поводу хорошо организованного нападения группы неизвестных остается много вопросов. Даже сообщения, исходящие от руководства венской полиции, часто противоречивы и в последующем не подтверждаются. Как, например, первое сообщение о семи погибших. Последние данные на 9 часов утра по местному времени — это пятеро убитых прохожих, а также 22 раненых, семь из которых находятся в тяжелом состоянии. Среди них один сотрудник полиции.

Мировые агентства демонстрировали кадры, как убийца расхаживал по улицам Вены, стреляя в случайных прохожих, возвращался и добивал раненых. Вакханалия продолжалась недолго. Террориста, вооруженного автоматическим оружием, пистолетом и мачете, застрели полицейские. Они с особой осторожностью обследовали труп, так как на поясе у убитого был пояс шахида, которой оказался муляжом.

Шокирующий кадр хладнокровного расстрела прохожего террористом в Вене.

Полицейские установили личность террориста, взломали дверь его квартиры и провели обыск. К утру стало известно, что нападавший родился в Вене в 2000 году. Это Куртин С., этнический албанец с двойным гражданством Австрии и Северной Македонии, он был вооружен автоматом Калашникова и мачете. Молодой человек в числе 90 радикальных исламистов находился в поле зрения подразделения по защите конституционного строя МВД Австрии. По оперативным данным, он планировал выехать воевать в Сирию.

Поздним вечером к патрулированию Вены были привлечены войска. Все ждали новых нападений террористов. Всю ночь и утро продолжался интенсивный поиск сообщников террориста. В поиске принимали участие более тысячи сотрудников спецподразделений, в том числе и спецназ австрийского МВД «Кобра».

Сейчас центр столицы Австрии заполнен полицейскими и военными. Фото: REUTERS

Гражданам до сих пор настоятельно рекомендует избегать посещения центра города. Отменены занятия в школах и университетах. В центре не функционирует общественный транспорт.

Руководитель столичной полиции пообещал в кратчайшие сроки восстановить у жителей Вены присущее им чувство безопасности.

Поздним вечером федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц назвал происходящее терактом и написал в своем Твиттере: «Мы сейчас переживаем тяжелые часы в нашей республике. Я хочу поблагодарить всех оперативников, которые, в частности, сегодня рискуют своими жизнями ради нашей безопасности. Наша полиция будет решительно действовать против виновников этого отвратительного теракта».

Федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц. Фото: REUTERS

Руководители европейских стран выражают свою поддержку жителям австрийской столицы и возмущаются произошедшим терактом в Тwittere.

Президент Франции Э. Макрон:

«Мы, французы, разделяем шок и печаль австрийцев после нападения в Вене. После Франции это дружественная страна, которая подвергается нападению. Это наша Европа. Наши враги должны знать, с кем имеют дело. Мы не перед кем не уступим».

Председатель совета министров Италии Д. Конте:

«Решительно осуждаем террористическую атаку, совершенную сегодня вечером в Вене. В нашем европейском доме не должно быть места ненависти и насилию. Солидарность с австрийским народом, родственниками погибших и раненых».

Президент США Д.Трамп:

«Мы молимся с жителями Вены после еще одного гнусного террористического акта в Европе. Эти злые нападения на ни в чем не повинных людей должны прекратиться. США вместе с Австрией, Францией и всей Европой борются с террористами, включая радикальных исламских террористов».

Федеральный канцлер ФРГ А. Меркель:

«Исламский терроризм — наш общий враг. Борьба против этих убийц и их подстрекателей — наша общая борьба».

Президент России В. Путин направил президенту Австрии Александру Ван дер Беллену и канцлеру Себастьяну Курцу телеграмму с соболезнованиями после стрельбы в Вене, назвав произошедшее жестоким и циничным преступлением.

- Глава российского государства решительно осудил это жестокое и циничное преступление, в очередной раз подтвердившее бесчеловечную сущность терроризма, и выразил уверенность в том, что силам террора не удастся никого запугать, посеять рознь и вражду между людьми разных вероисповеданий», - сообщает пресс-служба Кремля.

Президент Австрии Александр Ван дер Беллен решительно осудил теракт в Вене и пообещал свою поддержку жертвам. «Мы все глубоко тронуты. Мысли и соболезнования с жертвами, ранеными и их семьями. Мы будем защищать нашу свободу и демократию сообща и решительно всеми необходимыми средствами».

Он поблагодарил других глав государств и правительств за их поддержку.

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Исламский терроризм имеет глобальную историю и его корни уходят очень далеко, - утром после совершенного в Вене расстрела рассказал немецкому журналу Focus Hольф Тофовен, возглавляющий боннский Институт по борьбе с терроризмом.

- Обратите внимание, какое огромное количество молодых людей в Европе симпатизируют боевикам в Сирии и Ираке. Многие из них входят в неофициальные молодежные группировки, в которых проповедуется идеология насилия. Неслучайно абсолютно все террористические атаки во Франции в последние годы совершались молодыми людьми. Эту же картину видим в Вене.

У радикальных исламистов существуют сетевые структуры, активно используется Интернет. Заметьте, что практически все акции, акты насилия, которые они проводят, записываются на видео и потом распространяются в популярных у молодежи социальных сетях. Зачастую это видео с большим интересом смотрят молодые парни. Это касается множества живущих в Германии молодых людей.

Трагедия, которая случилась в Вене, может в любой момент произойти где угодно.

С этими людьми необходимо проводить системную профилактическую работу по предотвращению возможных негативных проявлений. Доводам радикальных исламистов необходимо противопоставлять преимущества западной цивилизации. И руководители ведомств, отвечающих за борьбу с терроризмом, на словах с моими аргументами соглашаются. Конечно, лучше всего проводить подобную работу непосредственно на Ближнем Востоке, в Северной Африке. Иначе нам так и предстоит бороться с метастазами агрессивного исламизма. Не хочу спекулировать на горячей теме, но Германию, как и Францию и Бельгию ждут новые проявления радикального ислама в той или иной форме.

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