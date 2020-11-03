Ольга Кабо вышла в свет после развода с мужем-миллионером

Ольга Кабо определенно знает секрет вечной молодости.

Ольга Кабо определенно знает секрет вечной молодости. Иначе никак не объяснить, что в свои 52 года звезда экрана выглядит на десять лет моложе. А ведь доподлинно известно, что знаменитость не прибегает к услугам пластических хирургов и не сидит на изнуряющих диетах. Природной красоте и стройности красавицы-актрисы действительно можно позавидовать.

В конце октября, а точнее 30-го числа, Ольга Кабо официально развелась с мужем-миллионером Николаем Разгуляевым. А спустя два дня красавица вышла в свет, поразив поклонников молодостью и красотой.

Звезда посетила премьеру фильма "Подольские курсанты". Компанию актрисе составил восьмилетний сын Виктор. Кабо надела классические джинсы, белую водолазку по фигуре и велюровый пиджак в тон сумочки из кожи питона.

Выглядела Ольга потрясающе. Как известно, артистка регулярно ходит в бассейн, где занимается аквааэробикой с тренером. "Нет нагрузки на позвоночник, а задействованы все группы мышц!", - объясняла знаменитость свое увлечение плаванием.

52-летняя актриса вместе с сыном Виктором посетила премьеру фильма "Подольские курсанты". Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Стоит отметить, что это было первое появление артистки на публике после новости о расставании с мужем после 11 лет брака. Как стало известно, Кабо подала на развод еще в июле. А через три месяца Никулинский районный суд Москвы официально развел супругов. Дата развода совпала с днем рождения Разгуляева. Ему исполнилось 60 лет.

Стоит отметить, что у супругов возникли споры по разделу имущества, но они сумели договориться в зале суда. Ольга получила квартиру в Москве, а предпринимателю достался роскошный особняк в Подмосковье. Николай считает его фамильным гнездом. На первом этаже находятся просторная столовая и огромная гостиная с камином. На втором - детская, спальни и комната для отдыха. На участке в 14 соток построен дом для прислуги.