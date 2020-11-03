Вена перестала быть томной

Полицейский у места теракта в центре столицы Австрии. Фото: REUTERS

Тридцать пять лет в Вене не случалось терактов. В последний раз трагедия такого рода произошла там в 1985 году, когда боевики палестинской организации «Фатх» бросили гранату в толпу пассажиров в столичном аэропорту. Тогда погибли три человека, теперь счет жертвам оказался выше. Вечером в понедельник в центре Вены царило необычное оживление. На следующий день вступал в силу всеобщий карантин, объявленный властями в связи с новой вспышкой коронавирусной пандемии. Закрывались рестораны, бары, театры и парки, вводился комендантский час. Поэтому горожане ринулись воспользоваться последней возможностью провести время в привычной беззаботной обстановке.

Но примерно в восемь вечера рядом с синагогой на площади Шведенплатц прогремели выстрелы. Сначала многие подумали, что кто-то недогулял Хеллоуин и палит оставшимися петардами. Но уже через минуту народ бросился врассыпную: по улице бегал человек с винтовкой и стрелял в прохожих. Позже полиция сообщила, что террористов было несколько ,и нападения они совершили в шести разных районах. Город охватила паника. Поползли слухи о горах трупов и захвате заложников. Люди прятались в подсобках магазинов, подвалах кафе и ресторанов. Многие просидели там до самого утра, пока их не вывели полицейские.

Как признался главный редактор венской еженедельной газеты Falter Флориан Кленк, оказавшийся свидетелем бойни, «смерть была рядом с нами, и Вена уже не будет ассоциироваться у жителей Европы с тем спокойным и тихим городом, который они знали раньше». Итог же оказался таков: четыре человека убиты (позже стало известно еще об одной смерти), двадцать два получили ранения разной тяжести. По сообщению посла РФ в Австрии Дмитрия Любинского, российских граждан среди них нет.

Один из нападавших уничтожен. К нему долго опасались подойти, потому что на теле виднелся пояс шахида. Но потом выяснилось, что это был муляж. Власти не раскрывают личность террориста, но местные СМИ уже прознали, что это некий 20-летний Куртин С. У него албанские корни, но родился и вырос он в Вене. Сообщается, что убитый был одним из сотни австрийских исламистов, которые собирались уехать воевать в Сирию. Но вояж почему-то не состоялся, и коренной венец Куртин С. решил выместить свою ненависть на родном для него городе. Ответственность за теракт уже взяла на себя запрещенная в РФ группировка «Исламское государство» - мол, это была «плата за участие Австрии в возглавляемой США коалиции». Куда делись остальные террористы - пока не ясно: то ли в бегах, то ли... их вообще не было.

В обстановке хаоса полиция могла переоценить угрозу. Канцлер Австрии Себастьян Курц уже признал, что теракт явно носил исламистский характер. Однако тут же «подстелил соломку», уточнив: «Это не конфликт между австрийцами и мигрантами, это борьба между цивилизацией и варварством».

В стране объявлен трехдневный траур. Вчера министр внутренних дел Карл Нехаммер призвал жителей Вены избегать общественных мест и не пользоваться городским транспортом, некоторые маршруты которого отменены. Родителей попросили не водить детей в школы, а многие венцы и сами не пошли на работу. Еврейская религиозная община Австрии приняла решение закрыть все синагоги в качестве меры предосторожности. Сообщается, что в Австрии проходят задержания выходцев из ряда Балканских стран и с Северного Кавказа.

ОФИЦИАЛЬНО

Президент России Владимир Путин направил президенту Австрии Александру Ван дер Беллену и канцлеру Себастьяну Курцу телеграмму с соболезнованиями в связи с терактом в Вене. «Силам террора не удастся никого запугать, посеять рознь и вражду между людьми разных вероисповеданий», - подчеркнул глава РФ.

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