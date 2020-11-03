Евгений Плющенко отметил день рождения на новой арене

Новая ледовая арена академии Плющенко почти готова. Вчера известный фигурист опубликовал у себя в Инстаграм видео, на котором он ходит в сапогах еще по тонкому льду.

«Финишная прямая! Ледовая Арена и Академия Плющенко уже скоро будет и в Подмосковье. Счастлив, что там смогут тренироваться не только профессионалы и начинающие, но и также группы детей из Московской области, которые будут заниматься у нас по социальной программе бесплатно. Уверен, что для многих детей занятия фигурным катанием в Подмосковье станет огромной мотивацией в будущем и раскроет не один ещё детский талант», - написал Плющенко.

Евгений еще летом на радио «КП» нам рассказывал, что у него теперь много учеников, и им уже негде кататься. Кроме того, у него в группе появились и высококлассные спортсменки Александра Трусова и Алена Косторная, перешедшие к нему от Тутберидзе. И вот теперь у них достаточно льда для полноценных тренировок.

- Сегодня уже установили борта, пошла заморозка льда. И Яна, я хочу сказать, ты, как всегда, выполняешь свое обещание, ты как мой главный прораб, держишь свое слово. 3 ноября, на свой день рождения, я буду здесь кататься, - говорит Плющенко, которому исполнилось 37 лет.

КСТАТИ

На этой неделе в Казани пройдет четвертый этап Кубка России по фигурному катанию, где выступят представители школы Плющенко - Трусова и Косторная. А вот фигуристок из школы «Самбо-70», где работает Тутберидзе, на этом этапе не будет.

Кстати, на днях из инстаграм Этери Тутберидзе пропали все посты. Болельщики гадают – имеет ли это отношение к конфликту Тутберидзе – Плющенко, которые жестко критиковали друг друга в сетях, или есть какая-то другая причина. Пока Тутберидзе молчит, и готовит ответный удар на льду. Напомним, что все наши лучшие фигуристы из разных школ сойдутся в очной борьбе на московском этапе серии Гран-при, который пройдет в "Мегаспорте" с 20 по 22 ноября. Вот это будет битва!