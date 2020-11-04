Анекдоты: Теперь «до н. э.» подразумевает «до начала эпидемии»

- Какого xpена ты вдруг стала выносить мне мозг? Раньше все нормально было!
- Я стеснялась...
* * *
Мы в детстве болели реже, чем сейчас наши дети... Вот думаю, что было лечебным: смола с деревьев, зеленые абрикосы, гудрон или кисленькие попки муравьев?
* * *
Россия находится на правильном пути. Осталось узнать, в какую сторону двигаться.
* * *
Заграничная принцесса так и не дождалась принца на белом коне, потому что его остановила на всем скаку выскочившая из горящей избы русская женщина!
* * *
Меня беспокоят мысли о завтрашнем дне!
Каким оно будет, это завтрашнее дно?..
* * *
40-летняя мама приехала в отпуск на турецкий курорт с 20-летней дочкой.
Перед таким сложным выбором 30-летний инструктор по дайвингу не стоял еще никогда…
* * *
- Дорогая, давай пригласим твоих подруг на Хеллоуин-пати.
- Ты же говорил, что они страшные!
- Так это же самое то!
* * *
Хватит работать! Это оскорбляет чувства ленивых.
* * *
Открылась горячая линия по вопросам отопления.
Теперь каждый может позвонить и узнать, почему линия горячая, а батарея в квартире нет.
* * *
Когда я начинала встречаться с парнем, у него была тогда еще девушка...
Прошло два года, мы женаты.
Вопрос: какого черта я до сих пор подписана у него в телефоне как «Леха-шиномонтаж»?!
* * *
В Одессе мужчина в возрасте приходит в отдел кадров фирмы. Кадровик:
- К сожалению, вы нам не подходите. Нам нужны люди молодые, амбициозные, способные творчески расти!
Мужчина:
- И все-таки запишите-таки мой телефон. Когда выяснится, шо у вас все творчески растут, а работать некому, - позвоните…
* * *
У соседей родился сын, и теперь в мой квартире своя стена плача.
* * *
Звонок в ФСБ:
- Добрый день, это ФСБ?
- Да.
- Это правда, что вы прослушиваете все наши разговоры?
- Зачем вам это нужно знать?
- Хотел уточнить, что моя жена просила купить в магазине, кроме молока и хлеба, а то я забыл…
* * *
- Але! Скорая! Тут человеку плохо!!!
- А кому сейчас хорошо?