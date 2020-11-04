Анекдоты: Теперь «до н. э.» подразумевает «до начала эпидемии»

- Какого xpена ты вдруг стала выносить мне мозг? Раньше все нормально было!

- Я стеснялась...

* * *

Мы в детстве болели реже, чем сейчас наши дети... Вот думаю, что было лечебным: смола с деревьев, зеленые абрикосы, гудрон или кисленькие попки муравьев?

* * *

Россия находится на правильном пути. Осталось узнать, в какую сторону двигаться.

* * *

Заграничная принцесса так и не дождалась принца на белом коне, потому что его остановила на всем скаку выскочившая из горящей избы русская женщина!

* * *

Меня беспокоят мысли о завтрашнем дне!

Каким оно будет, это завтрашнее дно?..

* * *

40-летняя мама приехала в отпуск на турецкий курорт с 20-летней дочкой.

Перед таким сложным выбором 30-летний инструктор по дайвингу не стоял еще никогда…

* * *

- Дорогая, давай пригласим твоих подруг на Хеллоуин-пати.

- Ты же говорил, что они страшные!

- Так это же самое то!

* * *

Хватит работать! Это оскорбляет чувства ленивых.

* * *

Открылась горячая линия по вопросам отопления.

Теперь каждый может позвонить и узнать, почему линия горячая, а батарея в квартире нет.

* * *

Когда я начинала встречаться с парнем, у него была тогда еще девушка...

Прошло два года, мы женаты.

Вопрос: какого черта я до сих пор подписана у него в телефоне как «Леха-шиномонтаж»?!

* * *

В Одессе мужчина в возрасте приходит в отдел кадров фирмы. Кадровик:

- К сожалению, вы нам не подходите. Нам нужны люди молодые, амбициозные, способные творчески расти!

Мужчина:

- И все-таки запишите-таки мой телефон. Когда выяснится, шо у вас все творчески растут, а работать некому, - позвоните…

* * *

У соседей родился сын, и теперь в мой квартире своя стена плача.

* * *

Звонок в ФСБ:

- Добрый день, это ФСБ?

- Да.

- Это правда, что вы прослушиваете все наши разговоры?

- Зачем вам это нужно знать?

- Хотел уточнить, что моя жена просила купить в магазине, кроме молока и хлеба, а то я забыл…

* * *

- Але! Скорая! Тут человеку плохо!!!

- А кому сейчас хорошо?