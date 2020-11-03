Новое фото Анастасии Заворотнюк вызвало истерику у поклонников

Актриса Анастасия Заворотнюк. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Поклонники вторые сутки обсуждают новое фото Анастасии Заворотнюк. Этот снимок никогда прежде не публиковался даже в фанатских группах, посвященных творчеству звезды сериала "Моя прекрасная няня". Как известно, актриса почти два года борется с онкологическим заболеванием и информации о ее состоянии нет.

"Оставляйте в комментариях Ваши пожелания для Анастасии. Поправляйся. Мы тебя ждем", - гласит подпись под новым снимком Анастасии Заворотнюк. В кадре заметно располневшая актриса улыбается. Где было сделано фото и когда - информации нет. Утверждать, что это свежий кадр со звездой, не представляется возможным.

Однако с поклонниками актрисы при виде этой фотографии случилась истерика. Кто-то написал, что "это фото Заворотнюк после химиотерапии", кто-то предположил, что снимок сделан давно. Однако почти все без исключения фолловеры пишут слова поддержки в адрес "прекрасной няни" и желают ей скорейшего выздоровления.

Напомним, диагноз Анастасии Заворотнюк был обнародован на совещании с Владимиром Путиным. 14 мая 2020 года на совещании по вопросам развития генетических технологий директор Института молекулярной биологии РАН Александр Макаров доложил президенту, что у актрисы глиобластома. Академик на всю страну заявил, что в ее лечении могут использоваться новые технологии, разработанные для борьбы с терминальной стадией рака. Макаров подчеркнул, что родственники "прекрасной няни" передали ученым раковые клетки, а специалисты уже подобрали вирусы, которые их убивают. Он также отметил, что в настоящее время у Заворотнюк наметилась ремиссия.

5 августа 2020 года стало известно, что Анастасию лечат специальной вакциной, созданной для нее учеными из Санкт-Петербурга. Это экспериментальная вакцина на основе иммунных клеток. Они обучают иммунную систему атаковать раковые клетки. Вакцину изготовляют индивидуально для каждого больного. Курс лечения может растянуться на два года.