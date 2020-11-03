Миранчук забил "Атлетико" с пенальти. Фото: REUTERS

"Локомотив" провел третий матч в Лиге Чемпионов. После того, как неделю назад получилась фееричная встреча с "Баварией", поединок с "Атлетико" тоже играл яркими красками. "КП" отмечает пять самых ярких моментов встречи Локомотив - Атлетико Мадрид 3 ноября 2020.

АНТОН МИРАНЧУК ХОРОШЕЕТ С КАЖДОЙ ИГРОЙ

После того, как уехал в "Аталанту" Алексей Миранчук, то настоящим лидером в центре поля у "Локомотива" стал его брат-близнец Антон. И футболист идет на хорошей серии - три матча подряд он забивает голы за свой клуб. Причем два этих поединка - в рамках Лиги Чемпионов. Послужной список Антона Миранчука хорош - сначала "Бавария", а спустя неделю - "Атлетико". Между ними был еще точный удар в ворота "Сочи" в чемпионате России. В общем, если летом с приходом Николича в матчах РПЛ забивал постоянно Алексей Миранчук, то теперь же его в этой роли сменил брат. Словенский вратарь Ян Облак не смог уйти с поля без пропущенного гола.

А ГДЕ ЖЕ ЛУИС СУАРЕС?

Самый грозный игрок в атаке у "Атлетико" в матче с "Локомотивом" - уругваец Луис Суарес. Его переход из "Барселоны" превратился в настоящий сериал в межсезонье в Испании. И вот Суарес - в мадридском клубе. И вот он - в стартовом составе на матч Лиги Чемпионов. Однако же, первые 45 минут уругвайский нападающий ничем особым не отметился. Разве что возмущался пару раз, когда его оттесняли по правилам защитники "Локомотива". Но самое смешное - эпизод с "подглядыванием" в монитор судьи. Нельзя влиять на арбитров - и нападающий "Атлетико" получил за лишние разговоры с судьей по заслугам. Но в атаке же первые 45 минут поединка уругваец "спал".

Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне. Фото: REUTERS

"ЛОКОМОТИВ" УМЕЕТ ИГРАТЬ С ТОП-КЛУБАМИ

Неделю назад все поразились тому, сколь грамотно "Локомотив" смотрелся в поединке против мюнхенской "Баварии". Да, проиграли, но так, что за этот "Локо" хочется болеть и ждать следующего поединка Лиге Чемпионов. Главный тренер команды Марко Николич после того матча сказал, что ему важнее победить, чем произвести хорошее впечатление. И первый тайм поединка с "Атлетико" - очень приличный для москвичей. Да, побеждать надо всегда и играть хорошо с любым клубом. Но основа этого успеха - как раз таки хорошая игра. Ее и показал "Локомотив" в стартовые 45 минут матча в Черкизово. Благодаря чему и завершил тайм вничью 1:1 с грозным клубом.

ВРАТАРЬ ГИЛЬЕРМЕ УМЕЕТ ТВОРИТЬ ВОЛШЕБСТВО

После того, как вратарь "Локомотива" пропустил гол от Хименеса, то немного взгрустнулось - эх, опять... ошибочка у Гильерме. А не-нет! Потом русский бразилец показал, что все еще хорош на своей позиции. На счету Маринато - несколько отбитых опасных ударов. Когда в начале второго тайма с фланга подал Феликс, а Суарес замыкал, казалось, "верняк", то только ноги нашего вратаря, оказавшиеся в нужном месте, спасли от гола "Локо". Ну а спустя несколько минут голкипер "Локомотива" отбил мощный удар издали уже от самого Жоао Феликса. А в сборной Португалии, к слову, его уже успели прозвать наследником Криштиану Роналду.

Полузащитник "Атлетико" Анхель Корреа. Фото: REUTERS

СУДЬБА "ЛОКОМОТИВА" В ЕГО РУКАХ

После того, как в матчах с "Атлетико" и "Баварией" на поле в Черкизово была показана неплохая игра, то возник вопрос - а что дальше? 2 очка после 3 туров - неплохо для "Локомотива". И теперь предстоит провести в группе еще два матча с теми же соперниками, но в обратном порядке и на чужом поле. А это будет - сложно. Но дико интересно!