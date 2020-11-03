Вратарь "Локомотива" Гильерме и грозный Луис Суарес. Фото: REUTERS

Московский "Локомотив" и мадридский "Атлетико" - прекрасно знакомые друг другу команды, которые с 2018 года раз в год пересекаются в еврокубках. Сначала в плей-офф Лиги Европы, а последние два сезона - уже на групповом этапе Лиги Чемпионов. Пятая встреча наших с испанцами прошла вечером во вторник, 3 ноября.

АРТУР НЕГРО В "ЛОКОМОТИВЕ"

В день матча произошел небольшой случай. Мадридский "Атлетико" на своем сайте традиционно представлял состав соперника. И так уж получилось, что одного из молодых игроков, заявленного на Лигу Чемпионов, назвали чуть не верно.

- Друзья из "Атлетико"! Не пользуйтесь Гугл.Переводчиком! - пошутила в англоязычном твиттере клуба пресс-служба "Локомотива". И показала скриншоты с сайта испанцев и футболку с фамилией "Черный". Молодого защитника Артура Черного в испанской транскрипции превратили в "Артура Негро".

Диего Симеоне - "вождь" мадридского "Атлетико". Фото: REUTERS

Забавный эпизод не имел каких-то особых последствий. При этом, столичный клуб подготовился основательно к матчу с "Атлетико" и в соцсетях перед игрой появился короткий видеоролик. Его сделали в стилях заставки к популярному испанскому сериалу с "Нетфликс" - "Бумажный дом". В титрах значатся ведущие игроки клуба - Гильерме, Смолов, главный тренер клуба Марко Николич.

Фанаты в комментариях пошутили, дав название этому видео - "Железнодорожный дом".

МНОГО ЗРИТЕЛЕЙ

Для мадридского "Атлетико" зрители на трибунах - непривычное явление. Поединки в Испании, как и много где в Европе проходят за закрытыми дверями. Поэтому на первых минутах встречи испанцев чуть поддавила не только атака "Локомотива", но и наши трибуны. И уже на 3-й минуте навал на ворота Яна Облака прошел с нашей стороны - Миранчук очень старался найти подачей в штрафную Зе Луиша, но не получилось провести опасную атаку на ворота гостей.

Форвард "Локомотива" Зе Луиш на разминке перед игрой. Фото: REUTERS

Но 17-я минута стала несчастливой для хозяев - после подачи с фланга подачу замкнул пришедший в штрафную защитник "Атлетико" Хосе Мария Хименес. "Локомотив" снова пропустил первым в Лиге Чемпионов.

СНОВА ПЕНАЛЬТИ НА РЖД АРЕНЕ

В поединке против "Баварии" неделю назад московский "Локомотив" избежал пенальти в свои ворота от Левандовски после просмотра видеоповтора арбитрами. Сейчас же судьи вновь сработали за "Локо". После того, как наши пропустили гол, то побежали в атаку отыгрываться. И вот оно, сразу же сработали все наработки. В одном из эпизодов все как один игроки москвией стали сигналить - рука в штрафной, прервали прострел неудачно.

Суарес получает желтую карточку за то, что подглядывал в монитор VAR. Фото: REUTERS

Судья матча пошел смотреть видеоповтор. И тут же рядом с ним пристроился форвард "Атлетико" Луис Суарес. Эмоциональный как всегда уругваец за подглядывания и споры с арбитром получил желтую. А испанцы - пенальти! На 25-й минуте Антон Миранчук был точен и беспощаден - 1:1. Второй матч подряд брат-близнец забивает в Лиге Чемпионов. И кому! После "Баварии" - мадридскому "Атлетико".

Антон Миранчук - 1:1. Фото: REUTERS

"АТЛЕТИКО" ПРОСНУЛСЯ - У НАС НА ГОТОВЕ ГИЛЬЕРМЕ

В начале второго тайма соперники "Локомотива" поняли - нужно идти вперед. И что было сил навалились на ворота москвичей. Однако ж их атаки не принесли успеха и какого-то весомого результата. Потому что когда проснулся "Атлетико", у нас в воротах проявил себя Гильерме, пару раз тащивший "мертвые" удары соперников.

И постепенно чем больше атак шло у "Атлетико" на ворота "Локомотива", тем больше ошибок они допускали. То мяч катнут слишком сильно, то ударят слишком неточно. Либо же и вовсе кого-нибудь "накроют" эмоции и начнутся споры с судьями. А все это - на пользу "Локомотиву". Которому только и оставалось поймать момент для второго гола в ворота Облака. Пару раз получалось у "Локо" провести опасные атаки - но не хватало чуть везения. Мяч не шел в ворота испанцев.

Конец поединка - "Атлетико" ходит в атаки на ворота "Локомотива", но у нас строго играет Гильерме и вся оборона. А трибуны скандируют - "Гиля! Гиля! Гиля!".

Федор Смолов не забил в ворота "Атлетико". Фото: REUTERS

Следующая игра у "Локомотива" - в гостях 8 ноября в чемпионате России против "Динамо". После чего наступит перерыв на матчи сборных. Затем - игра дома с тульским "Арсеналом", дата определится позднее. А вот уже потом встреча в Мадриде против "Атлетико" 25 ноября.