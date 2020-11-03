Кристина Асмус в свадебном платье произвела фурор

Актриса Кристина Асмус. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Кристина Асмус официально снова завидная невеста. Что она и доказала, опубликовав в блоге фото, где она позирует в свадебном платье на фоне ЗАГСА. Яркий снимок произвел фурор среди подписчиков 32-летней актрисы.

"Сама в шоке", - лаконично подписала фото Кристина Асмус. Как известно, бывшая жена Гарика Харламова любит провоцировать своих поклонников. Они на перебой принялись обсуждать артистку в свадебном наряде.

"Сама в шоке", - лаконично подписала свадебное фото Кристина Асмус. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Асмус позирует в белом платье с пышной юбкой в пол. Довершают свадебный лук белый полушубок и скромный букет невесты. Кристина интригу не раскрывает и упорно молчит, хотя фолловеры и атаковали звезду комментариями.

"Зная вас, вы бы такое платье не выбрали", "Такое платье только из кино", "А вам идет. Хотя, будь это ваша свадьба, прическа и образ были бы утонченнее", "Ну никто не поверит, что в жизни пойдете в ЗАГС в этом", "Отличный костюм на Хеллоуин", "Если это на съемках фильма, то поверю. Но в жизни Вы себе такого не позволите", Может, означает, что официальный развод состоялся", - делятся мнением поклонники.

Напомним, о разводе Кристины Асмус с Гариком Хрламовым стало известно в июне. 16 июля шоумен подал в суд документы о разделе имущества. Причину расставания звезды так и не назвали. При этом пара сразу предупредила поклонников, что причина их разрыва не связана со скандальным фильмом "Текст". Инсайдеры не раз утверждали, что Гарик особенно не тоскует. По слухам, он купается в женском внимании.

29 октября суд поставил точку в бракоразводном процессе артистов, которые прожили вместе семь лет. По словам адвоката актрисы, резидент Comedy Club до последнего пытался вернуть теперь уже бывшую жену. Сам Гарик недавно признавался, что их дочь Настя пока не в курсе расставания родителей. Он заверил, что долго не разводился с женой ради дочки. "Ты смотришь на жену и понимаешь, что все... В силу того, что мы, слава Богу, интеллигентные люди, нам удалось избежать скандалов. Настя до сих пор не знает, что мама и папа расстались. Мы расскажем ей, но сделаем это деликатно", - откровенничал 39-летний шоумен.