Звезда фильма «Горько!» Александр Паль: Он меня подрезал, я начал бить клюшкой для гольфа ему по стеклу

Александр Паль внезапно рассказал о своей вспыльчивости за рулем. Фото: Кадр из фильма

Самые жесткие истории про бейсбольные биты, драки с байкерами и таксистами.

Звездные ДТП - один из самых распространенных сюжетов светской хроники. Иногда звезды просто ужас что творят на дорогах. В одном из интервью актер Александр Паль («Горько!», «Толя-робот») внезапно рассказал о своей вспыльчивости за рулем.

- Я могу сильно вспылить, когда мне хамят в потоке, когда подрезают. Мне прямо крышу срывает! - признался Паль в разговоре с «Афишей Daily». - Года два назад один человек меня очень жестко подрезал и показал мне фак. Я попросил его остановиться, а он продолжал тыкать в меня средним пальцем и обгонять.

По словам Паля, он вспомнил, что на заднем сиденье у него лежит клюшка для гольфа.

- На ходу, где-то километров 100 скорость, на Ленинградке я достал эту клюшку и стал бить ему по стеклу. Он попытался меня бортануть, чуть не сломал руку. Но я проводил его до самого конца трассы.

Александр Паль в народной комедии «Горько!» играет слегка отмороженного, но, в общем, безобидного брата жениха (на фото). А вот в жизни под горячую руку ему лучше не попадаться. Фото: Кадр из фильма «Горько!»

В сводки этот случай не попал. А что грозило бы актеру, если бы эти гонки с клюшкой все-таки завершились заявлением в полицию?

- Возбуждение уголовного дела по статье «умышленная порча чужого имущества», - говорит адвокат Леонид Ольшанский. - В изолятор такого автодебошира не отправили бы, отпустили под подписку о невыезде. Но в итоге все вполне могло закончиться условным сроком - дали бы год, например. Конечно, это все при условии, что пострадавший написал заявление. Лично я бы на месте того водителя остановился, закрылся в машине и вызвал полицию. Ну и снимал бы на телефон, как актер разбивает клюшкой мою машину. Что касается маневров на скорости 100 км в час, вероятно, Паль в итоге получил штраф за превышение - если все это было на участке с видеокамерами, где действуют ограничения.

Юрий Антонов подрался на автозаправке с байкером, который слишком медленно заправлялся. Фото: Кадр видеосъемки

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Юрий Антонов и байкер

Осенью 2011 года известный певец и композитор Юрий Антонов подрался на автозаправке с байкером Александром Ишутиным. Якобы мотоциклист слишком медленно заправлялся, музыкант сделал ему замечание - и понеслось. Ишутин утверждал, что Антонов угрожал ему пистолетом, который достал из машины. По словам девушки байкера, певец даже стрелял в ее сторону. И еще ногой пнул. А сам автор хитов «Крыша дома моего» и «Летящей походкой…» заявил, что молодой человек дважды ударил его по лицу.

Чем закончилось: суды тянулись больше трех лет. В итоге Ишутина признали виновным в причинении легкого вреда здоровью и оштрафовали на 30 тысяч рублей. Антонову байкер должен был выплатить 230 тысяч рублей.

Ираклий Пирцхалава схватил лежавшую в багажнике биту. Фото: YouTube

Иракли и бита

В 2012 году на Новорижском шоссе случилась небольшая авария - столкнулись две иномарки. За рулем одной сидел спешивший на концерт певец Ираклий Пирцхалава, он же Иракли (в 2000-х гремели его хиты «Лондон - Париж», «Вова-чума», «Капли абсента»). Музыкант повел себя нервно - схватил лежавшую в багажнике биту, расколошматил фары чужой машины, пару раз ударил водителя той же битой, сел в машину и уехал. Пострадавшего мужчину госпитализировали.

Чем закончилось: представителям певца удалось уговорить побитого автомобилиста не развивать ситуацию и забрать заявление из полиции. Сумма выплаченной компенсации не раскрывается.

Витас в 2013-м сбил на территории ВДНХ велосипедистку. Фото: НТВ

Витас, велосипидистка и полицейский

Певец Витас на джипе в 2013-м сбил на территории ВДНХ велосипедистку. Девушка сломала ногу. Никаких знаков в этом месте не было, и, как заявили в ГИБДД, виновных в аварии тоже нет. Тем не менее музыкант отличился - сначала он угрожал кричащей от боли девушке муляжом пистолета, а потом, когда на место приехали сотрудники полиции, пытался ударить одного из них в пах.

Чем закончилось: за насилие в отношение представителя власти при исполнении Витасу грозил реальный срок. Но суд решил назначить лишь штраф - 100 тысяч рублей.

В порыве страсти Алексей Панин поломал машину питерскому таксисту. Фото: Кадр видеосъемки

Алексей Панин и таксист

Ну и какой же ТОП скандалов без Алексея Панина. Звезда фильма «Жмурки» умудряется вляпываться в нехорошие истории повсюду. В декабре 2019 года Панин в порыве страсти поломал машину питерскому таксисту. Рассказывают, что актер ехал на съемки и поссорился с водителем. Выйдя из себя, он схватился за рычаг управления передач и оторвал его (машина уже стояла на обочине).

Чем закончилось: по словам Панина, таксист потребовал за сломанный рычаг 150 тысяч рублей. Актер готов был заплатить лишь 50 тысяч. Насколько известно, стороны в итоге договорились.

Аяза Гулиева вывел из себя пешеход, который не дал ему проехать на красный. Фото: Кадр видеосъемки

Футболист «Спартака» и американец

22-летнего (на тот момент - дело было в прошлом году) полузащитника московского «Спартака» Аяза Гулиева вывел из себя пешеход, который не дал ему проехать на красный (для машины) свет. Гулиев выскочил из «Мерседеса», нагнал мужчину на тротуаре и несколько раз ударил кулаками.

Чем закончилось: пострадавший оказался гражданином США, который работает в Москве журналистом. Гулиев сломал ему нос. Но журналист заявил, что не имеет к футболисту претензий: якобы они договорились, что Гулиев переведет пожертвования на благотворительность. Суд лишил футболиста прав на 4 месяца, а клуб оштрафовал на 5 миллионов рублей.