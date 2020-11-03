Трамп и Байден могут обратиться в Верховный суд, если разрыв между ними будет минимальный

Судебные разбирательства неизбежны, если после подсчета отрыв одного кандидата от другого будет незначительным. Фото: REUTERS

Финальный результат голосования на выборах президента США вряд ли будет известен скоро, поскольку с окончанием очного голосования начнется подсчет голосов, которые были присланы по почте.

В этом году из-за пандемии коронавируса около 100 млн. американцев проголосовали досрочно или по почте, сообщил в эфире Радио «Комсомольская правда» американист Виктор Олевич.

- На данный момент наиболее вероятна победа кандидата от Демократической партии Джозефа Байдена. Он лидирует в большей части колеблющихся штатов - Флориде, Пенсильвании, Висконсине, а также в тех штатах, где разрыв между Байденом и Трампом минимален, - отметил политолог.

Однако если по итогам голосования разрыв между республиканцем Дональдом Трампом и демократом Джо Байденом будет минимальным, и ни один кандидат так и не наберет 270 и более голосов выборщиков, то в таком случае подсчет почтовых голосов будет играть важную роль.

- Голосование по почте считается одним из наименее прозрачных видов голосования. Поскольку довольно сложно понять и подтвердить, что тот бюллетень, который пришел, был подписан именно тем человеком, на кого он был выписан. Это повод для судебных разбирательств. Но они начнутся, если отрыв одного кандидата от другого будет незначительным.

В истории США уже бывала ситуация, когда один из кандидатов побеждал по числу голосов избирателей, но проигрывал по количеству голосов выборщиков. Такое, например, произошло 16 лет назад, когда демократ Гор противостоял республиканцу Джорджу Бушу-младшему. Гор набрал больше голосов, как и Хиллари Клинтон четыре года назад, но Буш победил, благодаря решению Верховного суда, принявшему решение по подсчету голосов во Флориде. В Верховном суде было тогда консервативное большинство, как и сейчас, и судьи поддержали Буша-младшего. Подобная ситуация может иметь место и сегодня, но пока об этом говорить рано. - подчеркнул Олевич.

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