Водитель, не болтай и про ремень не забывай!

Камеры видят все. В Москве они выписывают штрафы за более чем 50 видов нарушений. Фото: Андрей ВАСИЛЬЕВ/ТАСС

Уже в ближайшее время штрафы москвичи будут получать за разговор по телефону во время движения и непристегнутый ремень безопасности. Пока такие функции доступны только восьми камерам. Но уже очень скоро поумнеют все городские приборы.

- Камеры в тестовом режиме работали с февраля, но штрафов еще не выписывали. Система успешно прошла испытания и получила все необходимые сертификаты. Сейчас идет процесс согласования с ГИБДД, - рассказали «КП» в пресс-службе ЦОДД (Центр организации дорожного движения).

После того как все формальности уладят, приборы начнут автоматически выписывать штрафы. Скорее всего, случится это уже в ноябре.

Вместе с сотрудниками ЦОДД мы ответили на пять простых вопросов о работе новых умных камер.

Как приборы распознают нарушение?

- Камера делает до 250 высококачественных фотоснимков в секунду. Это позволяет безошибочно выявлять на кадрах руль, руки, телефон, непристегнутый ремень безопасности. Каждая фотография проходит анализ через нейронную сеть и только после этого поступает для проверки к инспектору, который выносит постановление за административное правонарушение.

Какие доказательства прилагаются к штрафу?

- Вместе с административным протоколом придет фотография, на которой отчетливо видно, что водитель был не пристегнут или использовал мобильный телефон.

А что с законом о защите персональных данных, к которому относятся в том числе изображения лиц нарушителя?

- Изображение лица на фотографии будет размыто. Доступ к оригиналу - только у сотрудников ГИБДД, на случай обжалования постановления.

Камера распознает нарушение, только если телефон находится у уха, можно ли писать сообщения?

- Нет. По правилам дорожного движения запрещено любое использование телефона. За гаджет в руке тоже придет штраф.

Какими будут штрафы и есть ли скидка при оплате?

- Согласно КоАП, за непристегнутый ремень безопасности для водителя сейчас предусмотрен штраф в размере

1000 рублей, за использование мобильного телефона во время движения без гарнитуры, позволяющей это делать без рук, - 1500 рублей. В первые 20 дней после нарушения штраф можно оплатить со скидкой 50 процентов.

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