Вопрос дня: Что нас объединяет? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Александр ВОЛКОВ, летчик-космонавт, Герой Советского Союза:

- У нас сильный и патриотичный народ, объединяют его, как правило, общие проблемы. Как какая-то беда, так мы - друг за друга.

Борис ГРЕБЕНЩИКОВ, лидер рок-группы «Аквариум»:

- Нас объединяют две вещи - русский язык и русская культура. Они и слагают то, что мы называем русской нацией. И любой человек, который в этой культуре вырос и принимает ее ценности, - он русский, вне зависимости от генотипа. Вот это и есть наша основа основ - то, что мы должны беречь.

Николай ВАЛУЕВ, депутат Госдумы, экс-боксер:

- Философский вопрос... На уровне двора нас объединяет что-то одно. А на уровне народов - поскольку их в России живет много, - это, конечно же, наша история. Полная громких имен и событий. А еще нас всех сейчас должна бы объединить эпидемия - потому что она учит беспокоиться не только о себе, но и о своих ближних. Пока этого, к сожалению, не происходит. Но я верю, что все изменится.

Сергей СТЕПАШИН, экс-премьер:

- Наших людей в первую очередь объединяет страна, которую они защищают и любят. Ну, а те, кто не любит, они уехали. И еще... Никто в мире, наверное, столько войн не пережил, с такими потерями, как мы. Есть такое понятие, как чувство не только собственного достоинства, но и - самовыживания. Думаю, вот это главное, что срабатывает сегодня.

Геннадий ОНИЩЕНКО, первый зампред Комитета Госдумы по образованию и науке:

- Я только что вернулся из Владивостока - оттуда стартует Всероссийский проект «Здоровый образ жизни». Это среди национальных целей - под № 1. Вот что должно нас объединять.

Олег СИРОТА, сыровар:

- Нас объединяет наш национальный дух. А вот сам праздник что-то пока не прижился. Мы будем работать в этот день на сыроварне, но если приедут гости, будем рады.

Сергей СЕЛИВЕРОВ, программист, слушатель Радио «Комсомольская правда» (97,2 FM):

- Курс доллара, цены на гречку и не чихает ли твой сосед - вот что нас теперь объединяет. Время такое. А когда к зиме все образуется, мы снова гаркнем наше единительное: «Мороз и солнце - день чудесный!» Русская зима всю хворь и хандру из нас выгонит.