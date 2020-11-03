47-летняя актриса Мария Миронова показала маленького сына от нового мужа

Актриса Мария Миронова. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Актриса Мария Миронова год назад стала мамой второй раз. Сыночка Федю дочка знаменитого Андрея Миронова рожала в Греции, тщательно скрываясь в этой теплой стране от посторонних глаз. И если своего нового мужа 47-летняя артистка так до сих пор и не представила публике, то на днях показала лицо младшего наследника.

Мария Миронова опубликовала в блоге селфи с годовалым Федей. Малыш родился 30 сентября 2019 года в одной из частных клиник Греции. Актриса решила поделиться с поклонниками переменами, произошедшими с ней за последние месяцы.

Мария Миронова опубликовала селфи с годовалым сыном. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

"Какие только метаморфозы не происходят с женщиной, родившей ребенка во взрослом возрасте! Об этом когда-то много лет назад мне сказал Марк Анатольевич Захаров со свойственным ему юмором: «Мария Андреевна, если вы когда-нибудь решитесь на этот шаг, будьте внимательны к своей психике, она расплывается и видоизменяется»", - поделилась дочь Андрея Миронова.

По словам молодой мамочки, в последнее время ей все меньше хочется выходить из зоны комфорта. "Все меньше хочется уезжать из дома на работу и все больше хочется возвращаться скорее домой! Третье - сил вдруг становится очень много и распирает желание делать абсолютно неизведанные ранее вещи, но дома! Например, готовить в производственных количествах. И не просто готовить, а готовить максимально полезное и вкусное! Вдруг начинаешь заморачиваться на составах продуктов, которые покупаешь, внимательно изучать ингредиенты и названия пищевых добавок!", - пишет Мария.

Она также посоветовала женщинам не бояться рожать во "взрослом возрасте". "Но будьте готовы к метаморфозам!", - предупредила актриса.

Стоит отметить, что отца своего второго сына актриса предпочитает скрывать. Дочь Андрея Миронова только призналась, что вышла замуж за тезку своего знаменитого отца. Сплетники считают, что речь идет о 28-летнем актере Андрее Сороке. Коллега артистки Артем Хабаров признался, что Мария действительно вышла замуж за его друга Сороку. У Марии, к слову, уже есть взрослый сын от миллионера Игоря Удалова. Андрею Миронову-Удалову сейчас 28 лет. Он продолжил актерскую династию и сыграл одну из главных ролей в исторической драме "Спасти Ленинград" вместе с экс-супругом Екатерины Климовой - Гелой Месхи. Молодой человек служит в театре им. Евгения Вахтангова.