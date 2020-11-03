Переплатил: Михаил Ефремов хочет вернуть отправленные потерпевшим деньги и отменить новый суд

Михаил Ефремов перед началом судебного заседания, август 2020 г. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Судебный процесс над Михаилом Ефремовым обернулся для него не только суровым сроком в 7,5 лет, но и крупными тратами. Всего четверо родственников погибшего курьера Сергея Захарова - двое сыновей, жена и брат - получили от актера 4 миллиона рублей. Плюс 600 тысяч, которые были отправлены еще до вынесения приговора.

Судьба этих денег, от которых родня Захарова поначалу публично отказалась, сложилась странным образом. Как выяснилось позже, свои 200 тысяч брат курьера все-таки снял, особо не афишируя. Остальные 400, предназначавшиеся для жены и младшего сына, были отправлены обратно, да так и зависли где-то на почте.

Между тем, семья Захаровых считает, что актер им не доплатил: с Михаила Олеговича требуют еще 111 тысяч рублей - это компенсация за похороны. Взыскивать их потерпевшие намерены в судебном порядке: беседу по этому гражданскому иску Хамовнический суд назначил на 23 ноября. Однако, адвокат Ефремова уверен, что все удастся решить без участия суда.

- Наши подсчеты просты: из 200 излишне уплаченных тысяч родственники оставят себе 111 - те самые похоронные расходы, и вернут отправителю оставшуюся "сдачу", - рассказал kp.ru защитник актера Петр Хархорин. - Понимания в переговорах мы достигли. Какой может быть суд, если вопрос урегулирован в досудебном порядке?

А вот "зависшие" 400 тысяч могут стать проблемными для Михаила Ефремова. Дело в том, что в итоге деньги вернутся тому, кто их переводил - то есть на счет помощника прежнего адвоката Эльмана Пашаева. Захотят ли экс-защитники добровольно отдать эту сумму семье актера - вопрос открытый. Тем временем, родные Ефремова остались без копейки: счета артиста заблокированы налоговой из-за неподанной декларации, а доступа к банковской ячейке с наличными у семьи пока нет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Адвокат Михаила Ефремова рассказал, почему актер не поехал в чувашскую колонию

Осужденный в разговоре с защитником опроверг новость об ужине гусем с яблоками за 6000 рублей (подробности)