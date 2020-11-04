Пригласите его на свидание: Борис Корчевников завел себе аккаунт на сайте знакомств

В 38 лет Борис Корчевников по-прежнему один. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Борис Корчевников уже давно не состоит в отношениях, однако поклонницы надеются, что телеведущий все-таки встретит свою любовь и женится. Первый шаг сделан: по совету актрисы Анны Старшенбаум Корчевников завел себе аккаунт на сайте знакомств. Теперь у любой девушки есть шанс пригласить его на свидание.

Анна Старшенбаум стала героиней очередного выпуска программы «Судьба человека». Актриса обсудила с Борисом Корчевниковым свои роли в кино, а дальше беседа переключилась на личную жизнь. Анна призналась, что пережила тяжелый развод с мужем. Тем не менее, сейчас 31-летняя Старшенбаум мечтает поскорее найти новую любовь. Для этого она зарегистрировалась на сайте знакомств. Актриса посетовала, что знаменитостям довольно сложно убедить потенциальных поклонников, что на фото изображены именно они. Одинокий Корчевников решил последовать примеру Анны и прямо в студии завел себе аккаунт на одном из популярных сайтов.

Корчевников зарегистрировался на сайте знакомств по совету Анны Старшенбаум. Фото: кадр видео.

Вместе со Старшенбаум они отобрали фотографии для профиля. На страницу Корчевникова, в частности, попал кадр, на котором он держит на руках младенца. Такое фото, по мнению Анны, свидетельствует о серьезности намерений кандидата. А вот снимки, на которых Борис позирует с другими женщинами, актриса решительно забраковала.

Они вместе выбрали фотографии для аккаунта телеведущего. Фото: кадр видео.

38-летний Корчевников, считающийся убежденным холостяком, уже был женат. С красавицей актрисой Анной Сесиль Свердловой Корчевников был вместе 8 лет. Но их брак не сложился, и супруги развелись. С тех пор телеведущий так и не нашел свою любовь.

Анна выбрала для профиля Корчевникова его фото с младенцем. Фото: кадр видео.

Эффектная брюнетка родилась во Франции (поэтому ее назвали таким редким для нашей страны именем), но потом ее родители переехали в Россию. Как и Борис, Анна Сесиль – очень верующий человек. Молодые люди познакомились в церкви, где они оба были прихожанами. На людях Борис называл девушку своей невестой, а иногда и женой. Они собирались обвенчаться и даже просили на это благословение у батюшки. Борис и Сесиль поженились, а затем расстались летом 2016 года. Корчевников не скрывал, что тяжело пережил разрыв с женой.

- Это как оторвать веточку, которая уже приросла. Больно на всю жизнь, - говорил он в одном из интервью. - Если ты расстался из-за предательства, доверие сохранить не удастся. В нашем случае не было предательства ни с моей, ни с Аниной стороны. Поэтому доверие сохранилось, а значит, и шанс на дружбу.

Борис Корчевников был женат на актрисе Сесиль Свердловой. После развода он так и не нашел свою любовь. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Корчевников не раз поднимал тему своего одиночества в программе «Судьба человека». В 2017 году гостьей его студии стала актриса Анна Ковальчук. Звезда сериала «Тайны следствия» взяла с него обещание, что он обязательно женится. Но когда спустя два года, в ноябре 2019-го она вновь пришла на программу «Судьба человека», Корчевников по-прежнему оставался холостяком. На укор Ковальчук Борис только развел руками.

- Я в растерянности. Думал, что мне удастся избежать этой темы. У меня ничего не получилось, - посетовал телеведущий. И добавил про свое одиночество: «Я перестал считать это проблемой. Я не говорю об этом часто, как прежде».