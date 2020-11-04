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«Мама научила не брать чужого»: Карпович заявила, что не уводила Прилучного из семьи

Звезда «Папиных дочек» впервые прокомментировала развод своего возлюбленного
Ирина СУХАНОВА
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Мирослава Карпович заявила, что ее совесть чиста.

Мирослава Карпович заявила, что ее совесть чиста.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Мирославу Карпович называют главной виновницей развода актерской пары Агаты Муцениеце и Павла Прилучного. Звезда «Папиных дочек» закрутила роман с Павлом, еще когда он был официально женат. До сих пор Карпович никак не комментировала ситуацию с разводом своего возлюбленного. И вот теперь впервые решила высказаться. Мирослава опубликовала в Инстагарме пост, в котором намекнула, что она не уводила Прилучного из семьи. И подчеркнула, что ее совесть чиста.

- Я не понимаю,как многие люди берут на себя ответственность за все те ведра грязи, которыми меня так обильно и щедро поливают, - написала 34-летняя Карпович на своей странице. - Могу лишь сказать, что совесть моя чиста и да, моя мама научила меня не брать чужого.

Мирославу называют главной виновницей развода Павла Прилучного и Агаты Муцениеце.

Мирославу называют главной виновницей развода Павла Прилучного и Агаты Муцениеце.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ранее окружение актрисы рассказало, что она настолько сильно переживает из-за ситуации с Прилучным, что похудела до критической отметки в 46 килограммов. При ее росте можно рассматривать как истощение.

- Она похудела до 46 килограммов. С ее ростом это очень критично, но Мира много волнуется. Она хоть и не показывает, что ее очень тревожит ситуация с Прилучным и обвинения во всех грехах, но на самом деле она просто в ауте, - рассказал журналистам один из приятелей Карпович.

Недавно появились слухи, что Мирослава и Павел расстались – и это тоже наверняка не прибавило Карпович душевных сил. Знакомые актрисы сообщили «КП», что Павел мечтает вернуться в семью, к Агате и детям, но не знает, как это сделать. Ведь после всего случившегося Муцениеце вряд ли примет назад мужа, обманывавшего ее с другой. И хотя Карпович и Прилучного продолжают видеть вместе (они играют в театре в одном спектакле «Косметика врага»), все больше людей из окружения Прилучного говорят о том, что он хотел бы снова жить с Агатой.

Впрочем, одного желания мало: Муцениеце ясно дала понять, что не собирается прощать блудного мужа. Накануне Агата пришла на эфир программы «Вечерний Ургант», где ее спросили: слышала ли она, что Павел не прочь вернуться в семью.

- Все, все. Раньше надо было, - со смехом прокомментировала актриса, имея в виду, что о воссоединении не может быть и речи.

У Агаты и Павла двое детей: дочь Мия и сын Тимофей. Фото: Инстаграм.

У Агаты и Павла двое детей: дочь Мия и сын Тимофей. Фото: Инстаграм.

Напомним, Агата Муцениеце сама ушла от мужа после того, как он ей изменил. Муцениеце рассказывала, что самым трудным для нее было даже не само решение взять и порвать с мужем, а то, что началось потом: публичное внимание, сплетни и пересуды. Агата долго приходила в себя и держала удар, ведь многие поклонники до сих пор не верят, что они с Павлом больше не будут жить вместе.

- До сих пор мне пишут: «А как вы с Пашей не будете вместе?». То есть это до сих пор существует. Для меня было очень важно не бояться публике показать, что я могу развестись, показать, что наша семья неидеальна, - рассказывала она.

Сейчас Агата больше не переживает и даже радуется тому, что нашла в себе силы поставить точку в браке сейчас, а не спустя много лет.

- 2020-й сорвал короны с людей. Хорошо, что это произошло сейчас, а не тогда, когда мне было бы 70 лет, и я бы узнала, что меня всю жизнь обманывали. Это было бы больнее. Так я могу карьеру построить, - уверена 31-летняя Агата.

Павел и Агата прожили в браке 9 лет, они воспитывают 7-летнего Тимофея и 4-летнюю Мию. Развод Прилучного и Муцениеце прошел относительно мирно. Актер оставил жене и детям квартиру в Москве. Опеку они поделили поровну: хотя дети живут с мамой, они могут видеться с отцом, когда он этого захочет. Со своей любовницей Мирославой Карпович Павел сошелся и начал жить под одной крышей практически сразу, как только жена с детьми переселилась из их загородного дома в московскую квартиру.

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