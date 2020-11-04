«Такой малюсенький»: Наталья Подольская умилила поклонников первой фотосессией сына

Владимир Пресняков и Наталья Подольская стали родителями две недели назад.

Две недели назад Наталья Подольская родила своему мужу Владимиру Преснякову сына. И вот теперь решила устроить новорожденному Ване первую в его жизни фотосессию. Певица пригласила домой фотографа и приготовила для малыша несколько костюмчиков. В Инстаграме Наталья поделилась снимком, на котором Ваня одет в зеленое боди. Мальчик сладко спит на руках у мамы. Артистка призналась, что во время фотосесси чувствовала себя абсолютно спокойно – видимо, ее настроение передалось ребенку.

- Сегодня у Вани была первая в жизни сьемка . Фотограф снимала Тёму , когда ему было 13 дней , Ване сегодня -14. Обсудили какая нервная я была 5 лет назад с Тёмой, и какая спокойная сейчас. Детям в этом возрасте особенно остро передаётся настроение мамы, - рассказала Подольская.

Певица устроила сыну первую в его жизни фотосессию. Фото: Инстаграм.

Фотография малыша умилила подписчиков певицы. «Такой малюсенький», «Совсем кроха», «Комочек счастья», «Абсолютно передается состояние мамы», «Чудесные», - пишут фолловеры в комментариях.

Напомним, о беременности супруги Владимира Преснякова стало известно летом этого года, когда Наталья с сестрой отправилась отдыхать в Турцию. Поклонники догадывались, что звездная пара ждет прибавления, но Подольская до последнего скрывала свое интересное положение. На турецком курорте певица сфотографировалась в купальнике и показала округлившийся живот. К слову, в эту беременность у Подольской возникли проблемы со здоровьем - сказалась травма позвоночника. «Она даже встать не могла», - рассказывала мама Владимира Елена Преснякова.

Супруги уже воспитывают сына Артемия. Фото: Инстаграм.

Многие были уверены, что у пары родится девочка, ведь супруги уже воспитывают сына Артемия – и для полной гармонии им не хватает еще и лапочки дочки. Но когда Наталья родила второго сына, Владимир ничуть не расстроился. Когда Пресняков взял на руки новорожденного Ваню, то не смог сдержать слез счастья.

Напомним, у артиста есть еще один сын Никита, которого ему родила первая жена Кристина Орбакайте. В 2017 году Никита женился на подруге детства Алене Красновой. И хотя они уверяют, что пока не думают о детях – мол, хотят пожить для себя, не исключено, что Владимир в скором времени станет дедушкой.