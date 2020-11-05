«Реальная я»: Вера Брежнева показала честное фото в купальнике без фильтров и фотошопа

Вера Брежнева показала фото без прикрас. Фото: Инстаграм.

Вера Брежнева – одна из самых красивых женщина на российской сцене. И все же в Инстаграме даже она частенько пользуется фильтрами и ретуширует фото перед тем, как опубликовать их на своей странице. Но только не в этот раз. 38-летняя звезда решила поделиться честным снимком в купальнике без фотошопа и прочих хитростей. Брежнева сфотографировалась без макияжа и укладки и опубликовала кадр в Сети.

- Реальная я, - объявила артистка.

Певица опубликовала снимок без ретуши. Фото: Инстаграм.

Предвидя критику в свой адрес и нападки хейтеров, Брежнева отключила возможность комментировать пост. А зря! Вера выглядит потрясающе – ни грамма лишнего веса (наверняка кто-то бы упомянул в комментариях, что ей не мешало бы поправиться), свежо и молодо (а тут бы хейтеры написали, что женщине в ее возрасте негоже публиковать такие фото). Критики настолько достали звезду, что она как-то написала своим ненавистникам в Инстаграме: «Я офигенная! Простите. Поэтому позволяю себе фото не расчесанной, без фильтров и ретуши».

- Реальная я, - объявила артистка. Фото: Инстаграм.

В одном из постов Вера рассказала, сколько она весит: при росте 1 метр 72 сантиметра ее вес – 54 килограмма. Певица признается¸ что старается следить за питанием, но ей не всегда это удается:

- Я живой человек. И иногда бывают случайные, вынужденные огрехи в питании, иногда — умышленные. Для того, чтобы помогать своему организму, я устраиваю мягкие разгрузочные дни, - написала Брежнева в своем блоге.

Артистка старается устраивать разгрузочные дни как минимум один раз в неделю, по понедельникам. Хотя в идеале ей хочется, чтобы таких дней было два. Певица составила список продуктов, от которых она отказалась, и никогда не нарушает его.

- Я не вегетарианка. Но и не ем красное мясо. Только птицу, рыбу, перепелиные яйца. И в свои разгрузочные дни я убираю весь животный белок. Получаются веганские дни, - ассказала Вера. - Также полностью убираю глютен и, как обычно, без сахара и всех молочных продуктов. Что остается — спросите вы. Отвечаю: крупы, овощи, бобовые, орехи, семена, ягоды и фрукты.

Предвидя критику в свой адрес и нападки хейтеров, Брежнева отключила возможность комментировать пост. Фото: Инстаграм.

Результат таких разгрузочных дней – потрясающая фигура певицы. Многие поклонницы, глядя на снимки Веры, берут ее советы на вооружение.

- Никакого стресса для организма. Очень мягкая разгрузка, но наутро после нее — приятный результат в виде легкости. В эти дни тренировки в обычном режиме. Ничего не меняется. Просто облегченное питание, - считает артистка.

Большое внимание певица уделяет воде - она старается пить много жидкости, а так же регулярности питания – три раза в день.

Кстати, весной на карантине Вера настолько интенсивно тренировалась, что даже начала позволять себе сладости.

- Хорошо себя чувствую, тренируюсь, и потом - раз в неделю с таким же удовольствием начала позволять себе на завтрак или обед (это важно, что не на ужин) — все, что мне хочется, - делилась с поклонниками Брежнева.