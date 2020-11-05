Бросивший любовницу Брэд Питт вернулся в дом Анджелины Джоли

Брэд Питт тайно навестил дом бывшей жены. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Только-только стало известно о расставании Брэда Питта с немецкой моделью Николь Потуральски, как 56-летнего актера заметили в доме другой женщины. И эта женщина – его бывшая жена Анджелина Джоли! Как сообщают западные таблоиды, папарацци сфотографировали актера возле особняка его экс-супруги в Беверли Хиллз. Актер подъехал к дому Анджелины на своем белом автомобиле и зашел в особняк с черного хода. Так обычно поступают, когда не хотят, чтобы их заметили фотографы. Но трюк не удался, и журналисты все равно рассекретили визит Питта.

В доме Джоли Брэд пробыл около полутора часов. Затем он вышел все из той же задней двери, сел в машину и уехал. Цель его визита осталась неизвестной. Но зато репортеры уже выяснили, что с 27-летней красоткой Николь актер расстался именно из-за семейных проблем.

- Брэд был реалистом в отношении их романа. Она живет в Германии, а у него очень сложная семейная ситуация, в которой он пытается разобраться, - рассказал источник нью-йоркскому изданию Page Six.

Видимо, Николь решила вернуться к мужу: до встречи с Питтом Потуральски жила в гражданском браке с состоятельным берлинским ресторатором, 68-летним Роландом Мэри. У пары есть сын – семилетний Эмиль. На днях Николь видели в Берлине в компании Роланда, и супруги общались вполне дружелюбно.

Роман Николь и Брэда продолжался около года. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

К слову, роман с Брэдом Питтом у Николь закрутился благодаря мужу. Именно Роланд познакомил жену с голливудской звездой. Николь впервые встретилась с Брэдом в августе прошлого года в ресторане мужа. Брэд Питт впервые побывал в этом заведении в 2009 году вместе с Квентином Тарантино, когда они снимали в Германии фильм «Бесславные ублюдки». Когда прошлым летом они приехали в Берлин на премьеру нового фильма Тарантино «Однажды в Голливуде», то снова заглянули к Роланду Мэри. А тот познакомил голливудских друзей со своей женой.

Отношения Питта и Потуральски продолжались чуть менее года. Николь летала к Брэду в Лос-Анджелес. Их видели вместе на трибуне стадиона во время выступления Канье Уэста. Улетев из США обратно в Германию, Николь рассказывала в Инстаграме, как она «скучает по своей любви». Последний раз пару видели вместе в августе этого года. Тогда папарацци сфотографировали Брэда и Николь в аэропорту Парижа, когда они садилась на частный самолет, чтобы улететь в Ниццу. Там влюбленные провели романтические каникулы в Шато Мираваль – любимом поместье экс-супруги Питта Анджелины Джоли. А неделю назад стало известно, что пара рассталась.

Сейчас Брэд сосредоточен на завершении бракоразводного процесса. Хотя суд развел актера с Анджелиной Джоли, пара до сих пор не поделила имущество и опеку над детьми. Питт и Джоли подали на развод в 2016 году после 12 лет отношений. У пары шестеро детей - 19-летний Мэддокс, 16-летний Пакс, 15-летняя Захара, 14-летняя Шайло и 12-летние близнецы Вивьен и Нокс.