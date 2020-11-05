«Она достает до печенок»: Богомолов нежно поздравил Ксению Собчак с днем рождения

Константин Богомолов поздравил жену с днем рождения. Фото: Инстаграм.

Ксения Собчак 5 ноября отмечает день рождения: ей исполнилось 39 лет. В Инстаграме телеведущая призналась, что уже приняла немало поздравлений и поблагодарила подписчиков за теплые слова. Но главные пожелания в этот день она получила от своих любимых мужчин — мужа Константина Богомолова и сына Платона.

В Инстаграме режиссер поделился фотографией жены и написал, что очень гордится ею.

- Она протыкает небо, прожигает лед и достает до печенок. Прекрасная и единственная. Горжусь, обожаю, восхищаюсь. Любимая, с днем! - написал Константин.

Режиссер опубликовал в Инстаграме снимок жены и написал, что она "достает до печенок".

Снимком подарка сына Ксения поделилась в сторис: трехлетний Платон своими руками сделал для мамы открытку.

- Главное поздравление! - написала в соцсети растроганная Собчак.

Платон сделал для мамы открытку. Фото: Инстаграм.

Свой день рождения телеведущая решила отметить не в России. Накануне, 4 ноября, она вместе с сыном Платоном села в частный самолет и улетела в теплые края. Снимками и видео, сделанными на борту бизнес-джета, Собчак поделилась в Инстаграме.

- Выражение лиц идеально подходит к вопросу: «Ребят, а может все-таки в Сочи?». Улетели не навсегда, - сообщила Ксения.

«Хорошо, что денег куры не клюют, когда вся страна в нищете», - написал кто-то из подписчиков в комментариях.

- Я свои деньги зарабатываю. И вам никто не мешает делать также, - раздраженно ответила Собчак.

Накануне дня рождения Ксения вместе с сыном села в частный самолет и улетела из России. Фото: Инстаграм.

На каком именно курорте она отдыхает с сыном, Ксения не говорит. Но, скорее всего, телеведущая улетела в Дубаи либо на свои любимые Мальдивы. Собчак как-то призналась, что никогда не публикует снимки во время отпуска — о своем отдыхе она рассказывает уже потом, когда возвращается домой, чтобы никто не смог отследить ее местонахождение.

Судя по всему, Ксения совершенно поправилась после болезни. Еще на прошлой неделе Собчак рассказывала, что заразилась коронавирусом и сидит дома на карантине. В эфире Первого канала вышла ее программа «Док-Ток», которую Ксения впервые вела в удаленном режиме. Журналистка не появилась в студии, объяснив, что остается на самоизоляции, чтобы не подвергать риску других людей. Собчак вышла в эфир по видеосвязи и обсудила с собравшимися в студии экспертами-медиками свое состояние и методы лечения коронавирусной инфекции.

О том, что у Ксении Собчак обнаружили COVID-19, еще 13 октября написали Telegram-каналы. Телеведущая тогда эту новость не подтвердила, отреагировав в свойственной ей ироничной манере:

- О, чую дефицит новостей на канале. Может, все-таки вернемся к «сенсациям», что я беременна? - написала она в соцсети.

Куда именно она отправилась, Собчак не говорит. Но, по ее словам, не в Сочи. Фото: Инстаграм.

Судя по справке, показанной в программе «Док-Ток», 10 октября телеведущая сделала тест на короновирус, оказавшийся положительным. Правда, рассказывать о своей болезни общественности она не стала. И уже 20 октября, нарушив карантин, появилась в концертном зале «Барвиха Luxury Village» на премьере спектакля «Бесы», который поставил Константин Богомолов. Видимо, Ксении так хотелось поддержать супруга в этот важный для него день, что она пренебрегла карантином.

Более того, перед тем, как сдать тест на коронавирус, Ксения съездила в Костромскую область и встретилась с выигравшей выборы главы Повалихинского сельского поселения уборщицей Мариной Удгодской. После съемок в программе «Осторожно, Собчак!» Марина публично заявила, что заразилась от Собчак коронавирусом.

- Сейчас вообще работать никак, у нас такая ситуация, приехала Собчак и, по ходу дела, сейчас у нас коронавирус. Измеряю температуру, у меня 37, - рассказала Удгодская в соцсетях. По ее словам, заболела не только она, но и ее дочь.