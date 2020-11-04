Может ли Украина атаковать Донбасс беспилотниками, как Азербайджан Карабах

Артиллерия становится легкой добычей, когда ее уничтожают с неба. Фото: REUTERS

Крылатая напасть

Война в Карабахе уже показала, какое значение в бою сегодня имеют ударные беспилотники - одно из последних порождений военно-технического прогресса.

Мощные танки, пушки и даже ракетные установки оказываются бессильными перед «крылатой мошкарой», которая со снайперской точностью жалит их.

Алексей ХЛОПОТОВ, военный эксперт:

- Похоже, что господству бронетехники на поле боя приходит конец. Дроны стали основным оружием в новом витке противостояния за Нагорный Карабах. В небе полностью господствуют беспилотники, и они подводят черту под использованием бронетехники, которая перед ними абсолютно беззащитна. Танки начинают уходить в прошлое, или по крайней мере их конструкторам надо делать серьезные выводы.

Высокоточные боеприпасы, запускаемые из-под брюха дронов, превращают в груды горящего железа колонны боевой техники, крушат военные склады и штабы. Но беспилотники - это не только ударное оружие. Это еще и глазастая разведка, и наводка на цель. А еще это новый инструмент пропаганды, - видеокадры атак с беспилотников вбрасываются в интернет и хорошо бьют по мозгам, наводя панику на врага.

Аналогии

У конфликтов в Карабахе и Донбассе вообще много параллелей.

В обоих случаях боевые действия охватывают небольшие территории, где идет вооруженная борьба за независимость от своих бывших «метрополий» - Азербайджана и Украины.

В Киеве не скрывают, что готовы совершить «решительный блицкриг» и отвоевать Донбасс. Фото: Sergei CHUZAVKOV/Global Look Press

И в том и в другом случаях восставшие регионы тяготеют к своим соседям: Карабах - к Армении, Донбасс - к России. А за спиной «метрополий» тоже стоят мощные покровители и поставщики оружия. У Азербайджана - Турция. За спиной Украины - США.

В Киеве не скрывают, что готовы однажды совершить «решительный блицкриг» и отвоевать Донбасс. И именно для этого, а не из-за «угрозы нападения России» уже долгое время накачивают войска американским вооружением. А заодно и беспилотниками.

Но именно сейчас, увидев успех применения дронов в Карабахе, Украина, похоже, решила скопировать эту тактику.

И уже заключила с Турцией соглашение о строительстве совместного завода беспилотников. Об этом недавно заявил вице-премьер Украины Олег Уруский. Уже подсчитано, что в таком случае дроны обойдутся Киеву на 30% дешевле. Делегация минобороны Украины посетила базу турецкой компании Baykar, которая разрабатывает беспилотники Bayraktar (те самые, что использует в Карабахе Азербайджан). И даже обсудила с турками установку украинских двигателей на турецкие дроны.

Впрочем, Киев все последние годы уже закупал у Турции, Израиля и США беспилотники для своей армии. Но это были единичные поставки. На пробу. А теперь будет поток.

Израильские смертники

Украинские военные спецы положили глаз и на израильский разведывательный дрон Orbiter 2M (его, кстати, азербайджанцы тоже активно используют в Карабахе). И на другую израильскую разработку - беспилотник-боеприпас Harop. В одной пусковой установке на базе обычного грузовика может быть размещено до 20 таких дронов. Каждый из них снабжен камерой с обзором в 360 градусов и радиолокационным наведением. И 25 килограммами взрывчатки.

Есть сведения, что Украина уже получила от Израиля 13 таких ударных дронов с боекомплектом и 2 наземные станции управления. И сейчас вся эта техника активно осваивается.

Миллионы за американский хлам

Обзавелась Украина и разведывательными беспилотниками США Raven RQ-11B. Причем мелочиться не стала - купила их сразу 70, заплатив миллионы долларов. Но они оказались… бесполезными. Советник начальника генштаба Украины Натан Хазин публично признал: «Эти машины оказались настолько неудачными, что я бы вернул их обратно в США». Главным недостатком американских аппаратов называют их уязвимость: донбасские спецы по радиоэлектронной борьбе научились перехватывать эти беспилотники или глушить сигналы связи с ними. К тому же время работы аккумуляторов Raven RQ-11B крайне мало, так что дроны не справляются со своей задачей - сбором развединформации.

Это очень по-пентагоновски - за большие деньги сбагривать «союзникам» хлам.

Но теперь же Киев упорно выпрашивает у США новые беспилотники - ударные.

Сколько времени можно продержаться с автоматами и пулеметами в условиях современной войны? Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Воздушный блицкриг

И вот здесь возникает вопрос: а если Украина под завязку насытит свою армию ударными беспилотниками, будет ли она способна на блицкриг в Донбассе?

По крайней мере попытка этого очень и очень вероятна. Не для того же закупается дорогая боевая техника, чтобы украинские генералы играли «в самолетики» на лужайке перед офисом Зеленского.

Легкие беспилотники-разведчики украинцы уже давно используют в Донбассе. Они кружатся и на линии фронта, и даже над самим Донецком. Уже были случаи, когда донецкие бойцы сбивали их из снайперских ружей.

Но было и такое, что украинские предприимчивые солдаты прямо на передовой тайком торговали своими дронами, предлагая донбасским ополченцам купить их за умеренную цену. Что и было сделано! А момент торга был снят и показан по ТВ.

Но блицкриг с разгромом армий ДНР и ЛНР с помощью дронов вряд ли получится. Хотя серьезные потери с обеих сторон, конечно, будут. Дело в том, что у народных армий Донбасса есть неплохая система ПВО (хотя и старенькая, но в 2014 - 2015 годах она великолепно валила самолеты ВВС Украины, да так, что Киев запретил их полеты над зоной боевых действий).

Но небольшие беспилотники не крупные самолеты, системы ПВО ДНР и ЛНР, еще советского производства, видят их не всегда - сказываются и малый размер дронов, и композитные материалы в конструкции. И если Украина будет использовать одновременно целый рой ударных дронов, то к их уничтожению придется привлекать значительные силы. Ясно, что нужны и новая тактика, и новые средства поражения.

Сейчас в России стахановскими темпами идет разработка таких средств поражения беспилотников (как одиночных, так и летящих роем). А заодно наши конструкторы испытывают новые системы радиоэлектронной борьбы с дронами, опыт «выворачивания мозгов» уже есть, он получен в Сирии. Кстати, именно террористы групповыми налетами дронов на российскую базу Хмеймим подсказали нашим командирам и конструкторам, что надо срочно искать противоядие этой угрозе. А заодно и форсировать разработку своих ударных беспилотников.

К чему я все это говорю?

А к тому, что в случае реальной угрозы россияне, безусловно, могут поделиться с армией Донбасса средствами защиты от массированных ударов с неба…

Без небесных мечей

Но Донбасс все-таки не Карабах по многим параметрам. И в чем же разница? Донбасс - это степи, а не горы. И это много крупных городов, а не разбросанные вокруг Степанакерта села.

Что же касается армий Донбасса и Карабаха, то они имеют и сходства, и различия. Вооруженные силы ДНР и ЛНР вместе насчитывают около 50 тысяч человек. А у Карабаха 20-тысячная армия. Но их роднит старенькая советская техника, стоящая на вооружении. И очень небольшое количество беспилотников. Все они работают лишь воздушными разведчиками. Ударных дронов нет совсем.

Крымское направление

Война в Карабахе с ее разительным прорывом в беспилотной тактике по-новому ставит и вопрос защиты Крыма. Тем более что украинские и американские беспилотники-разведчики Global Hawk регулярно шастают вдоль границы полуострова.

Хотя уже бывали случаи, когда украинские дроны залетали в воздушное пространство России и их приходилось сбивать. Кстати, в том же Крыму российские зенитно-ракетные войска посадили (точнее, ссадили с неба) военный беспилотник США.

Да, иностранные воздушные лазутчики признают, что система ПВО Крыма плотная и в ней трудно найти дыры. И тем не менее это не снимает вопрос о возможной массированной атаке дронов. Понятно, что Российская армия должна быть готова к таким вариантам.

Мощные танки и даже ракетные установки оказываются бессильными перед «крылатой мошкарой» - беспилотниками. Фото: REUTERS

Есть ли лекарство от «смертельных пчел»?

Но чем будем бороться с роями дронов? Специалисты говорят, что есть пока лишь два способа - сбивать и вырубать электронные мозги.

Кто-то скажет, есть же у России зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1». Да, есть. Но надо помнить, что в Ливии турецкие ударные беспилотники устроили настоящую охоту на «Панцири» и аж 9 таких комплексов порвали в клочья. Пусть многие из них и были в неразвернутом (не готовом к бою) состоянии.

Нам отвечают: у России еще есть очень эффективный зенитный ракетный комплекс «Тор-М2» (он хорошо показал себя при обороне базы Хмеймим в Сирии). Но это же неоправданная расточительность, считают противники такой идеи. Это даже не из пушки по воробьям стрелять, а ракетой по комарам бить! Цены самонаводящейся зенитной ракеты «Тора» (как, впрочем, и С-400) и беспилотника просто несопоставимы. Но даже самодельный ударный дрон за 200 долларов может нанести ущерб на 200 миллионов долларов.

Помните удар боевиков-хуситов по нефтяному заводу в Саудовской Аравии? То-то же. И никакие американские системы «Патриот» их не защитили. Они тоже оказались бессильны против дронов!

Вот так поиск эффективного оружия против беспилотников (тем более летящих роем) стал сегодня новой проблемой военных стратегов. Человечество ждет нового витка развития ПВО. Высоколобые аналитики печально замечают: «Антидроновое направление сегодня запаздывает в своем развитии».

А тем временем в российских конструкторских бюро считают, что надо делать ставку на радиоэлектронную борьбу с дронами. Уже появился целый выводок удачных (но пока экспериментальных) систем.

- Самым эффективным оружием против дронов - как крупных, так и малых - могут быть только современные системы радиоэлектронной борьбы, - считает известный военный эксперт и большой знаток ПВО Михаил Ходаренок. - Главное - не сбить беспилотник, а разрушить канал связи с оператором или навигацию аппарата.

Такие системы есть на вооружении российских войск радиоэлектронной борьбы. К ним относятся, например, комплексы «Красуха». Они подавляют спутники-шпионы, радары наземные и воздушные (АВАКС), а также перехватывают управление беспилотников. Утверждается, что «Красуха» может эффективно действовать на дальности до 300 километров. Это значительно превышает дальнобойность ракет Hellfire - основного вооружения беспилотников США. А рой мини-дронов, попавший в радиус действия «Красухи», с большой долей вероятности выйдет из строя в полном составе. Если уж мощные беспилотники Reaper и Global Hawk не оборудованы радиоэлектронной защитой, то что говорить об их малых собратьях?

А на подходе еще одно эффективное средство борьбы с беспилотниками - станция «Шиповник». Она глушит сигнал управления в беспилотниках, что обычно включает программу возвращения аппарата в точку запуска. А чтобы предотвратить это, «Шиповник» создает ложное навигационное поле, меняя координаты. В результате дрон уводится в сторону и приземляется там, где надо нам, а не противнику.

ИЗ ДОСЬЕ «КП»

«Знаменосец» с бомбами

Bayraktar TB2 («Знаменосец») - турецкий ударный беспилотник с большой продолжительностью полета (может висеть в небе сутки!).

Корпус из композитных материалов. Имеет систему автоматического взлета и посадки. Длина - 6,5 м, размах крыла - 12 м. Максимальная взлетная масса - 650 кг. Максимальная скорость - 222 км/час. Радиус действия - 150 км.

Грузоподъемность - 55 кг (может нести управляемые противотанковые ракеты UMTAS и авиабомбы).