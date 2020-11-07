Феликс Дзержинский боялся женщин и считал их любовь зверским чувством

Престижный швейцарский курорт Лугано в начале ХХ века. Фото: S.M.Prokudin-Gorskii/Wikimedia Commons

Создатель «карающего меча и щита» советской власти, организатор красного террора скромно называл себя солдатом революции. Бухарин в некрологе - рыцарем революции. Ближайший соратник в руководстве ЧК Лацис и вовсе утверждал: «Его единственной дамой сердца была пролетарская революция».

Видный чекист лукавил. Были, были у Железного Феликса реальные дамы сердца.

В юности Дзержинский был очень симпатичным. Девочки в женской гимназии клали записочки Феликсу... в галоши преподавателю словесности Правосудовичу. Когда тот приходил на занятия в мужскую гимназию и снимал галоши, юноша доставал любовные послания. Так он постигал основы конспирации. Но однажды все вскрылось, был крупный скандал.

Молодой революционер. Фото: Wikimedia Commons

Бродяга и Маргарита

Первая настоящая любовь начинающего революционера случилась в первой его ссылке. В вятском городке Нолинске. Феликсу 21. Маргарите Николаевой - 25. Дочь священника училась в Петербурге на знаменитых Бестужевских женских курсах. За участие в студенческих беспорядках ее сослали в Нолинск.

Они стали жить вместе. «Мне хочется с ней говорить, видеть ее серьезные, добрые очи, спорить, - писал Феликс в дневнике. - Если она дома, мне трудно читать, сосредоточиться, все думается о ней... Как жалко, что она не мужчина. Мы могли бы быть тогда друзьями... Женщин же я, право, боюсь. Боюсь, что дружба с женщиной непременно должна перейти в более зверское чувство. Я этого допускать не смею. Ведь тогда все мои планы, вся жизнь должна будет очень и очень сузиться. Я тогда сделаюсь невольником этого чувства и всех его последствий».

Счастье влюбленных длилось недолго. Горячий Феликс выкинул из дома полицейского, проверявшего соблюдение режима. Его сослали за полтыщи верст севернее, в село Кайгородское. Оттуда он почти ежедневно отправлял невесте письма.

«Кажется, что хотя мы так мало жили с тобой, однако бросить все, порвать ни Вы, ни я не в состоянии будем. Вы когда-то говорили, что боитесь с моей стороны только увлечения - нет, этого быть не может. В таком случае я бы с Вами порвал. Я обыкновенно при первом знакомстве с женщинами робел, при более же близком был грубым и терял всякое уважение. Теперь же случилось иначе».

«Ты видишь во мне фанатика, а между тем я просто жалкий мальчуган». Да-да, так писал любимой будущий Железный Феликс, чье имя наводило ужас на миллионы людей.

Маргарита добилась свидания с женихом, приехала к нему за пятьсот верст. Вместе они провели почти неделю. Это было последнее свидание. Спустя полгода Дзержинский сбежал из ссылки. В Варшаве его арестовали. Маргарита отправила письмо, что по-прежнему любит своего Феликса.

И его первая любовь Маргарита Николаева. Фото: Wikimedia Commons

Ответ ее ошеломил.

«Я за это время, которое прошло после последней нашей встречи, решительно изменился... живу теперь и личной жизнью, которая никогда хотя не будет полна и удовлетворенна, но все-таки необходима. Я - бродяга, а с бродягой подружиться - беду нажить. Прошу Вас, не пишите вовсе ко мне, это было бы слишком неприятно и для Вас, и для меня...

Ф. Дзержинский».

Это письмо изменило жизнь Николаевой. Она отошла от революционных дел. Преподавала в школе литературу. Работала экскурсоводом в Пятигорском музее Лермонтова. Любовь с Дзержинским скрывала всю жизнь. Умерла Маргарита Федоровна в 1957-м.

Ей было 84. После ее смерти и обнаружили шкатулку с любовными письмами самого Дзержинского. Более ста страниц! Их тут же забрали в Центральный партийный архив и засекретили. Слишком уж не совпадал образ автора с Железным Феликсом. Лишь в 2000-х Академия ФСБ издала их в книге «Я тебя люблю». Чтобы показать: ничто человеческое не было чуждо главному чекисту.

Ну а «личная жизнь», о которой Феликс сообщил бывшей возлюбленной, имела конкретное имя - Юлия Гольдман. Ее старший брат Борис некогда и втянул в революционные дела приятеля-гимназиста, мечтавшего о карьере ксендза. Дзержинский собирался жениться на Юле. Но она умерла у него на руках. От чахотки. Пламенный революционер долго приходил в себя. К жизни его вернула сестра другого товарища по партии Сабина Файнштейн. Сохранилось ее письмо в тюрьму: «Дорогой мой Феликс, надеюсь на встречу. Понимаю, что любовные страдания, болезнь, недомогание и даже смерть незначительны в море человеческих переживаний. Но ты мне нужен. Не забывай меня».

Но и этот роман продлился недолго.

Юлия Гольдман умерла от чахотки на руках у безутешного жениха. Фото: Wikimedia Commons

Очарованный Чарной

В 1905 году на конспиративной квартире Дзержинский встретился с Чарной. Партийная кличка Софьи Мушкат, дочери богатого варшавского бухгалтера. Знакомство не успело перерасти в глубокое чувство.

Чарну арестовали. Тюрьма, долгая ссылка. Та же участь ждала и Дзержинского.

Новая встреча произошла спустя пять лет. В Кракове. «Юзеф (псевдоним Феликса. - Ред.) предложил мне помочь ему привести в порядок архив партийных изданий. Я охотно согласилась», - вспоминала Софья Сигизмундовна в книге «В годы великих боев». Через несколько дней она и вовсе переехала к нему на квартиру. «Свадебным путешествием» для них стали прогулки в горах Татрах в августе 1910 года. В декабре Чарну арестовали. В тюрьме она родила Яна. Молодую мать сослали на вечное поселение в Восточную Сибирь. В глухое село Орлинга. Яна взяла на воспитание ее мачеха.

Софья в детстве. Фото: Wikimedia Commons

Спустя год Софья Дзержинская сбежала из Орлинги за границу. После Октябрьской революции работала в советском диппредставительстве в Швейцарии.

После ареста супруги Феликс находился на нелегальном положении в Варшаве, отсидел полтора года в здешней тюрьме. Потом три года в Орловском централе. Оттуда перевели в Бутырку. Новый приговор - шесть лет! Сидеть бы Феликсу в Бутырке до 1922 года… Но Февральская революция принесла свободу. Дзержинский стал одним из вождей Октябрьского переворота, руководил захватом Главного почтамта и телеграфа.

Власть в руках большевиков. Казалось бы, пора забирать жену и сына из Швейцарии. Как-никак Дзержинский - один из ближайших соратников Ленина. Но… по поручению Ильича он возглавил ВЧК - чрезвычайную комиссию по борьбе с контрреволюцией. «Некогда думать о своих и себе, - пишет он жене в Берн. - Работа и борьба адская. Но сердце мое в этой борьбе осталось живым... Я выдвинут на пост передовой линии огня, и моя воля - бороться и смотреть открытыми глазами на всю опасность грозного положения и самому быть беспощадным».

Председатель ВЧК с сыном Яном и женой Софьей в Лугано. Октябрь 1918 года. Фото: Wikimedia Commons

Секретная миссия на швейцарском курорте

В октябре 1918 года случилась загадочная история. По решению Ленина и Свердлова Железный Феликс, «измотанный нечеловеческим напряжением, уехал на несколько дней в Швейцарию, где находилась его семья». Так написал в мемуарах комендант Кремля чекист П. Мальков. Есть фото Дзержинского с женой и сыном на курорте Лугано. Революция в опасности, молодая Страна Советов в кольце западных врагов, в разгаре красный террор, объявленный после покушения на Ленина и убийства Урицкого. А главный борец с контрреволюцией спокойно поехал на Запад. Сбрив знаменитую бородку, сменив солдатскую шинель на костюм преуспевающего буржуа. Инкогнито. Под именем Феликса Доманского. Провел там почти целый месяц. Хотя с женой и сыном на курорте отдыхал всего неделю и назад вернулся один.

Похоже, встреча с семьей после восьми лет разлуки была лишь предлогом. Железный Феликс явно выполнял секретное поручение Ильича. Какое? Сразу после его возвращения вспыхнула революция в Венгрии, распалась Австро-Венгрия, пала монархия Габсбургов. Через несколько дней - ноябрьская революция в Германии, Вильгельм II отрекся от престола. Были и другие революционные события в Европе. Не их ли готовил Дзержинский в Лугано?

Жена и сын вернулись в Москву из эмиграции лишь в феврале 1919-го. Семья поселилась в Кремле. Впрочем, главным для Феликса Эдмундовича оставалась работа на благо революции. Кроме ВЧК, он возглавлял Наркомат путей сообщения. Боролся с детской беспризорностью. Создал спортивное общество «Динамо». В 1924-м стал еще и председателем ВСНХ СССР - Высшего совета народного хозяйства.

Умер Железный Феликс в 1926-м, после двухчасового доклада на пленуме ЦК. Обличая советскую бюрократию, ставшую тормозом для развития страны. Не выдержало сердце. Ему было всего 48. Похоронен у Кремлевской стены.

Судьба Софьи Сигизмундовны Дзержинской сложилась куда лучше судьбы главной советской вдовы Надежды Крупской, которую Сталин невзлюбил еще при жизни Ленина. Она работала в Агитпропе ЦК РКП(б), ответственным редактором в Институте Маркса - Энгельса - Ленина. В 1937-м, который для многих партийных бонз и их жен стал роковым, перешла в аппарат Исполкома Коминтерна. На пенсии Сталин подарил ей автомобиль «Победа» с личным водителем. До 1961 года Софья Сигизмундовна жила в Кремле. Часто встречалась с пионерами, комсомольцами, выпустила мемуары «В дни великих боев». Была награждена тремя орденами Ленина.

Умерла вдова в 1968-м. Ей было 85 лет. Похоронена на Новодевичьем кладбище. Там же покоится сын Ян, военный инженер, умерший в возрасте отца и тоже от сердечного приступа.

Феликс Эдмундович Дзержинский. Фото: Mary Evans Picture Library/Global Look Press

КСТАТИ

Как Феликс стал Железным

В сентябре 1877 года беременная на восьмом месяце супруга мелкопоместного шляхтича Эдмунда Дзержинского Хелена, оступившись, упала в погреб в родовом хуторе Дзержиново. От испуга, травмы преждевременно родила мальчика. Здорового. Обрадованный отец в честь чудесного спасения младенца дал ему двойное имя - Феликс Шченсны. Счастливый - по-латыни и по-польски.

В историю он вошел как Железный Феликс. Типа несгибаемый. Как стальной Джугашвили-Сталин. На самом деле история куда занимательнее. В 1918 году советское правительство переехало из Петрограда в Москву. Чекисты получили здание на Лубянской площади. До революции в нем находилось страховое общество «Россия». У председателя ВЧК был кабинет на втором этаже с окнами на улицу. Как-то в окно влетела граната. Феликс мгновенно бросился из-за стола… в большой железный сейф, оставшийся от прежних хозяев. Раздался взрыв. Испуганные чекисты примчались в кабинет шефа, не надеясь увидеть его живым. Там полный разгром, дым… И тут открывается дверь сейфа - происходит явление Дзержинского народу. Целого и невредимого. Правда, в тот же день он перебрался в другой кабинет, с окнами во двор. Но коллеги с тех пор стали звать его Железным Феликсом. Со временем выражение стало символом несгибаемости, беспощадности Феликса Эдмундовича к врагам революции.