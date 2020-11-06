Хвостатые звезды Инстаграма: самые популярные в соцсетях животные

@Jiffpom 10,6 млн подписчиков. Фото: jiffpom/Instagram Фото: Instagram.com

Ну признайтесь, наверняка вы время от времени смотрите в интернете видео с умилительными животными? А может быть, даже подписаны на них в соцсетях. Между тем хозяева этих зверьков удачно монетизировали мимимишность своих питомцев. Некоторые животные зарабатывают немалые деньги. Кто они, самые высокооплачиваемые и популярные животные Инстаграма?

1. Шпиц ДжиффПом

ДжиффПом - это крошечный померанский шпиц. Несмотря на миниатюрные размеры, это самое высокооплачиваемое животное Инстаграма. По данным газеты Daily Mail, публикация поста в его аккаунте может стоить до 45 тысяч долларов! За Джиффом числится не только финансовый, но и спортивный рекорд. Он - самая быстробегающая на двух лапах собака, и этот факт зафиксировала Книга рекордов Гиннесса.

Еще он выпустил книгу «Я - Джифф» и календарь, который продается за 15 долларов.

@nala_cat 4,3 млн подписчиков. Фото: nala_cat/Instagram

2. Голубоглазая Нала

Налу хозяйка взяла в приюте. И… вуаля, сейчас это едва ли не самая известная кошка во Всемирной паутине! Нала не только зарабатывает на постах в соцсети, но и выпускает собственную линию еды.

@itsdougthepug 4 млн подписчиков. Фото: itsdougthepug/Instagram

3. Мопс Даг

У мопса Дага своя фишка. Он… перевоплощается в знаменитостей, а также позирует со звездами. С ним фотографировались Шакира, Кэти Перри, Джастин Бибер. Кстати, пес носит титул «король поп-культуры». А еще журнал Forbes внес его в список самых влиятельных питомцев. Рекламный пост на странице мопса стоит 17 тысяч долларов. Аналитики уверены, что в год пес зарабатывает не менее 500 тысяч долларов на соцсетях, сувенирной продукции и книжках-раскрасках.

@juniperfoxx 3 млн подписчиков. Фото: juniperfoxx/Instagram

4. Хитрюга Джунипер

Джунипер - это не обычный домашний питомец. Это самая настоящая лиса. Она живет со своей хозяйкой во Флориде. В семье есть еще питомцы: маламут, рептилии, летяги и другие животные. Все они тоже появляются в профиле знаменитой лисы. Джунипер родилась в неволе, и ее предполагалось отправить на воротник. Но волею судеб лиса оказалась у Джессики. Хозяйка продает свитера, открытки и другую сувенирную продукцию с изображением Джунипер.

@marutaro 2,5 млн подписчиков. Фото: marutaro/Instagram

5. Японская собака-улыбака

Точно как Хатико! Собака породы сиба-ину по кличке Марутаро из Японии владеет аккаунтом в Инстаграме уже более десяти лет. Синдзиро Оно купил щенка в зоомагазине, завел ему страничку в соцсети и стал показывать подписчикам все этапы взросления обаятельного щенка.

Сейчас за рекламный пост в аккаунте сиба-ину придется выложить примерно 10 тысяч долларов. Фанаты могут приобрести сувениры с его изображением - чехлы для телефона, подушки и многое другое.

@tuckerbudzyn 2,8 млн подписчиков. Фото: tuckerbudzyn/Instagram

6. Ретривер Такер

Золотой ретривер из Мичигана - звезда Инстаграма и YouTube. Его хозяин регулярно радует подписчиков роликами с участием Такера. Чтобы пес прорекламировал ваш товар, придется выложить 10 тысяч долларов.

@Smoothiethecat 2,2 млн подписчиков Фото: smoothiethecat/Instagram Фото: Instagram.com

7. Самая красивая кошка в мире

Британская длинношерстная красотка живет в Голландии. Ее хозяйка настолько была впечатлена внешними данными кошки Смузи, что буквально заспамила всех друзей в Facebook. Когда те начали подтрунивать, решено было завести кошке Инстаграм.

@tecuaniventura 2,2 млн подписчиков. Фото: tecuaniventura/Instagram

8 Блогер Карамелька

Единственный в нашем рейтинге россиянин - бульдог Карамелька. Собака, которую трудно назвать красавицей в общепринятом понимании, берет другим - активной жизнью. Она тестирует новые вещи, незатейливо продвигает российские и зарубежные товары. Например, намекает хозяину, что надо купить новый модный телефон. За такие посты Карамелька получает в районе 10 тысяч долларов.