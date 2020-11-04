Елена Степаненко сомневается, что Татьяна Брухунова родила от Евгения Петросяна

32-летняя жена 75-летнего артиста подарила ему наследника. Фото: Instagram.com

Многие не верили слухам о том, что 75-летний Евгений Петросян вновь стал отцом, пока он сам не предъявил обществу своего наследника. От первого брака у него есть взрослая дочь Викторина Петросянц. А в нынешнем, пятом браке со своей помощницей Татьяной Брухуновой в этом году появился сын, названный в честь деда Ваганом.

- Не верю, требую генетическую экспертизу, - пошутил Николай Басков. Его мнение разделяют Елена Степаненко и дочь Петросяна.

«Могла использовать сперму донора»

История с рождением наследника с самого начала была окутана завесой домыслов и догадок. Молодая жена утверждает, что родила сама, хотя никто ее беременности не заметил.

- Весной этого года я несколько раз видел Петросяна с его женой. И никакого живота у нее не было, - рассказал «КП» охранник ДК «Меридиан», в котором до пандемии проходили концерты юмориста и его «Петросян-шоу».

- Сама она родила или нет, но у нас вопрос: кто отец? - сообщила «КП» адвокат Елена Забралова, представляющая интересы Елены Степаненко. - В интернете пишут, что была не одна попытка ЭКО, но что-то все не получалось. Кто знает, так это или нет, но ведь еще года два назад в интернете гуляло видео, на котором Татьяна снята с заметным животом. Быть может, были неудачные попытки? Не получалось, и вдруг - вот вам! Спрашивается, а от кого? Резонно засомневаться в биологическом отцовстве.

- Дочь Петросяна тоже не верит, что в 75 лет ее отец сумел зачать, - рассказали в окружении Викторины Петросянц. - Да, юридически он отец ребенка, оформил его на себя. Но, согласитесь, когда мужчине 75 лет, возникают сомнения: способен ли человек, имеющий достаточное количество заболеваний, в таком возрасте к репродуктивным функциям? Мы опросили репродуктологов, и оказалось, что применение донорских клеток у возрастных пар стало просто рядовым явлением. Иногда врач договаривается с заказчицей, что мужчину не будут ставить в известность о том, что применяются донорские сперматозоиды. Он может перед процедурой ЭКО сдавать сперму. Но если после ряда попыток у жены происходит замершая беременность (когда подсаженный эмбрион не развивается), то берут донорскую клетку молодого здорового мужчины. Мужчина уверен, что все в порядке, по документам его проводят отцом. Учитывая, сколько раз Брухунова темнила и отрицала рождение ребенка, мы не ждем от нее правды. А Евгению Вагановичу для своего спокойствия советуем провести ДНК-тест!

Евгений Ваганович с удовольствием нянчится с малышом Ваганом. Фото: Instagram.com

Воспитывают как родного

- Я не знакома с ситуацией Петросяна. Но пары, состоящие из молодой женщины и пожилого мужчины, действительно нередко пользуются услугами мужских доноров, - рассказала «КП» врач Татьяна Саломатина. - Иногда заказчицы, оплачивающие процедуру, по договоренности с репродуктологом скрывают от своих мужей, что применялись донорские клетки. Документы об этом хранятся 20 лет, никому не выдаются даже по запросу. Были случаи, когда сомневающийся мужчина приходил в центр ЭКО, требовал почитать документы, и ему было отказано ради соблюдения тайны. Их читает только заказчица.

- Если мужчине 75 лет, теоретически считается, что можно найти один-единственный живой сперматозоид и сделать оплодотворенную яйцеклетку, - сообщила «КП» акушер-гинеколог, репродуктолог Елена Дорощенко. - Это зависит от того, насколько работает репродуктивная система у мужчины.

- А если малыш зачат от донора, можно ли не доводить до сведения отца, что по крови ребенок не его?

- Конечно, вы это обговариваете в договоре в центре репродуктивных услуг. Что супруг (вторая половина) не ставится в известность об использовании донорской спермы. Как говорится, любой каприз за ваши деньги.

- А если потом случайно это откроется?

- По поводу «случайно» я не могу ничего сказать. Выявить очень просто - делается генетический анализ между супругом и ребенком.

«Пожилые родители не думают о последствиях»

- 75-летний мужчина может сам стать отцом, - подтверждает репродуктолог Елена Уварова. - Но нередко мы видим примеры, когда у родителей в возрасте 40 плюс появляются дети с генетическими нарушениями. Если мужчине больше 37 лет, очень высок риск рождения детей с синдромом Дауна. Почему придумали красивый термин «солнечные дети»? Потому что слишком много их стало у тех, кто запоздал с родами.

- То, что у Петросяна появился ребенок, - считаю, это блажь, - высказал свое мнение репродуктолог, кандидат медицинских наук, эксперт по репродуктивной технологии Борис Лордкипанидзе. - Появление детей у 70-летних - негативная тенденция, и ее задают звездные пары, которые формируют определенный тренд в обществе. Возраст - это не просто риск-фактор, но еще и абсолютный негатив с той точки зрения, что в возрасте 75 лет родитель в большей степени озабочен собственным здоровьем. Он выполняет скорее функцию дедушки и не в состоянии полноценно заменить отца в плане активного времяпрепровождения. Дети в таких семьях обычно более интеллектуальные, больше окружены теплом и заботой, но менее социализированы, активны в плане своего досуга, самореализации. Вероятно, ребенок рано потеряет родителя, который уйдет из жизни еще до его совершеннолетия. Есть ощущение, что возрастные родители, заводя детей, просто перестают руководствоваться здравым смыслом. И даже если возрастной отец очень богатый, он же не купит на свои миллионы бессмертие, чтобы увидеть, как его сын вырастет.

А БЫЛ ЕЩЕ СЛУЧАЙ

Москвич отсудил 500 тысяч, узнав, что сын не от него

Сомнения близких Петросяна основаны на уже имеющихся судебных прецедентах. Как минимум пять москвичей оспаривали через суд отцовство детей, рожденных в браке с помощью ЭКО. Так, в 2018 году москвич Максим Анохин засудил центр репродуктивной медицины, в котором он сдавал сперму. После искусственного оплодотворения его жена родила сына. Когда ребенку было года два, супруги поругались, и жена во время ссоры призналась: малыш тебе не родной. Максим сделал ДНК-тест, который показал, что ребенок «из другой пробирки». Анохин развелся с женой и отсудил у медицинского центра 500 тыс. руб. компенсации. Оказалось, экс-супруга договорилась с врачом о замене его биоматериала на сперму любовника.

Елена Степаненко делит с Петросяном имущество на миллиард рублей. Фото: Канал "Россия 1"

ВОПРОС - РЕБРОМ

Кому достанется наследство?

Адвокат Петросяна Сергей Жорин уже сказал в СМИ: мол, «Викторина (дочь комика. - Ред.) пролетела» с наследством. А если она докажет, что ребенок ее отца ему не родной?

- Теоретически у нас в суде можно оспаривать все, в том числе и отцовство, - рассказал «КП» независимый юрист Дмитрий Кузьмичев. - И родная дочь имеет право оспорить отцовство своего отца, сомневаясь, от него ли родила молодая жена конкурента на наследство. Само собой по документам отцом ребенка значится Петросян. А что в реальности - об этом знает, пожалуй, только Брухунова. Прецеденты, когда дочь оспаривала отцовство, были. И это становилось неприятным сюрпризом для самого возрастного родителя, который в итоге не простил обмана молодой жене. Но если отец признает даже не родного по крови сына, то он - полноценный наследник, как и, например, усыновленный ребенок.

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