Советский шик: Ватник Ким Кардашьян и авоська за 200 тысяч рублей

Ватник Ким Кардашьян от Gucci стоит 137 тысяч рублей. Фото: FAMEFLYNET PICTURES/Legion-Media

Историки моды давно заметили, что после мировых кризисов помпезные вечерние платья уходят из трендов. Их замещают более сексуально-агрессивные вещи: кожаные косухи, дерзкие мини, лосины.

Привет из Афгана

Модный дом Gucci, например, выпустил копию знаменитой в советские годы куртки-афганки. В таком обмундировании наших ребят в 80-е годы отправляли воевать в Афганистан. «Афганки» - не единственный советский тренд, который ворвался на подиумы. Причем стилисты уверены, что это не случайно.

«Афганки» - не единственный советский тренд, который ворвался на подиумы. Фото: PPS Worldwide/Legion-Media

- Советский Союз всегда оставался для всего остального мира чем-то загадочным, - объясняет «КП» дизайнер Влад Торхов. - Сколько мифов про СССР было придумано: что у каждой семьи в доме вместо собаки по медведю, что русские едят черную икру ложками и запивают ее водкой.

Шапка-петушок за 50 тысяч рублей

Шапка-петушок тоже мелькает сейчас на подиумах. «Петушок» появился на Западе впервые на зимней Олимпиаде в Югославии в 1984 году, а после - на Олимпиаде в Канаде в 1988 году. Сейчас такие шапки есть, например, в коллекции Versace, и стоят они около 50 тысяч рублей.

Петушок из коллекции Versace стоят они около 50 тысяч рублей. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ватник

Куртки, напоминающие телогрейки, теперь есть в любом звездном гардеробе. Например, в современной модели ватника необычного сиреневого цвета уже прогулялась Ким Кардашьян. В бутике Gucci цены на этот ватник космические - 137 тысяч рублей.

Современная модель ватника необычного сиреневого цвета. Фото: FAMEFLYNET PICTURES/Legion-Media

Сетчатые сумки и фуражки

Советские аксессуары до сих пор вдохновляют дизайнеров. Например, банальная авоська, которая в советские годы ценилась хозяйками за вместительность. Один из топовых французских брендов Vetments выпустили авоську стоимостью 200 тысяч рублей. Только сетчатой сумкой они не ограничились и сшили боди с русскими наколками куполов, оверсайз-худи с портретом Виктора Цоя.

Французский бренд Vetments выпустили авоську стоимостью 200 тысяч рублей. Фото: Valentina RANIERI/Global Look Press

Поклонницей советского шика является молодая жена Евгения Петросяна Татьяна Брухунова. Ее с виду простецкая сумочка от Celine стоит 100 тысяч рублей. Точь-в-точь как те, с которыми ходили наши бабушки. Еще один ныне модный советский атрибут - фуражка. Такие кепки в нашей стране носили все политики - от вождя пролетариата до членов политбюро.

Простецкая сумочка от Celine Татьяны Брухуновой стоит 100 тысяч рублей. Фото: Instagram.com

Шапки-ушанки

Актуальны нынешней зимой будут и знакомые нам с детства шапки-ушанки. В копиях советских меховых шапок снимаются модели французского дома моды Chanel и дизайнера Жан-Поля Готье.

В копиях советских меховых шапок снимаются модели французского дома моды Chanel. Фото: ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Тельняшки и галоши

Несмотря на свои французские корни, именно в СССР тельняшка получила максимальное распространение - благодаря ассоциациям с советскими моряками. Сейчас полосатые свитшоты и футболки стали универсальными деталями гардероба.

В СССР тельняшка получила максимальное распространение - благодаря ассоциациям с советскими моряками. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Кроме того, мировых дизайнеров то и дело вдохновляют советские галоши. Любимый бренд британской королевы Hunters недавно выпустил короткую версию своих знаменитых резиновых сапог. Вполне возможно, что в ближайшее время мы увидим Елизавету II на охоте в резиновых ботах, похожих на советские галоши.

А сандалии с носками? Много лет они считались дурным тоном. Сколько ходило шуток про то, как отличить русских в Майами! Сандалии и носки - вот первый признак недавно эмигрировавшего на Запад соотечественника. Но наступил 2020 год - и сандалии с носками стали носить даже на светских мероприятиях.