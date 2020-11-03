Знаменитости, обещавшие уехать из США в случае победы Трампа в 2016 году, остались в стране

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS

В 2016 году, в самый разгар президентской гонки между республиканцем Дональдом Трампом и представителем Демократической партии Хиллари Клинтон, некоторые звезды Голливуда и шоу-бизнеса заявили, что уедут из США, если победит Трамп.

Что ж, прошло 4 года, но те, кто давал подобные обещания, по-прежнему живут в Америке и покидать ее не собираются. Итак, кто из звезд бросал свои слова на ветер?

Писательница и телеведущая 45-летняя Челси Хэндлер тогда одной из первых заявила, что переедет в Испанию, если страной будет управлять Дональд Трамп. Она рассказала, что купила в солнечной Испании дом «на всякий случай». Но после выборов Хэндлер изменила свое мнение.

Обещания Челси Хэндлер уехать так и не сбылись. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- Я хочу остаться в Америке, потому что отсюда лучше вести политическую защиту, - рассказала тогда телеведущая. – Мне все говорят, что есть ответственность и право голоса, нужно его использовать, поэтому я должна остаться здесь.

Фотомодель и художница Эмбер Роуз в 2016-ом тоже говорила, что переедет из страны в случае победы республиканцев. Но после выборов осталась в США.

О своем желании сменить место прописки высказывала актриса Вупи Голберг.

- Признаюсь, что, если президентом станет республиканец, заберу семью и уеду в Канаду, - обещала актриса Рэйвен-Симон. – У меня и билеты на руках.

Вупи Голберг пригрозила эмиграцией в Канаду в случае избрания Трампа. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Позже она даже представила комедийный скетч для ток-шоу о том, как учится играть в хоккей и занимается другими канадскими занятиями.

Ее примеру хотел последовать рэпер Снуп Догг. После выборов он опубликовал фотографию Торонто с подписью: «Мой новый дом».

Певица Шер и вовсе сказала, что улетит на другую галактику в случае победы Трампа. В своих соцсетях она написала, что уезжает на Юпитер.

Увы, турне по родному Юпитеру у Шер пока откладывается. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сесть в ракету и эмигрировать на другую планету планировал и американский комик Джон Стюарт.

Актер Сэмюэл Л. Джексон выбрал Южную Африку в качестве нового ПМЖ.

Поближе к экватору планировали перебраться его коллега Эдди Гриффин.

Сложный выбор был у актрисы Барбары Стрейзанд. Она так и не решила, куда уехать – в Канаду или Австралию.

Но дальше слов дело у звезд Голливуда не двинулось с места. После победы Трампа они остались жить в Америке. Неизвестно, что будет после выборов-2020, но, по крайней мере, в этот раз американские селебритиз уже не разбрасывались столь высокопарными обещаниями.

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