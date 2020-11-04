Протесты в Белоруссии, последние новости на 4 ноября 2020 года: что сейчас происходит в Республике

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Преподаватели минского медицинского университета (МГЛУ) записали видеообращение к ректору. Они протестуют против отчисления студентов за участие в акциях протеста. Родители учащихся в БГУР написали письмо с требованиями в руководству вуза. Они настаивают на том, что преследование студентов должно немедленно прекратиться, также как увольнение преподавателей . В противном случае грозятся не платить за учебу.

ЗАЯВЛЕНИЯ И ДЕЙСТВИЯ ОФИЦИАЛЬНЫХ ВЛАСТЕЙ

Лукашенко заявил о намерении встретиться с Эрдоганом. Также белорусский лидер повысил в звании глав трех ведомств: председателя Госпогранкомитета Анатолия Лаппо, главу КГБ Ивана Тертел и министра обороны Виктора Хренина. Теперь они генерал-лейтенанты.

Стало известно, что Лукашенко отдал под застройку арабским и сербским застройщикам 10 квадратных километров сельскохозяйственных земель под Минском. Тем временем был запущен первый блок БелАЭС.

Снят с должности посол Белоруссии в Аргентине Владимир Астапенко - он подал в отставку еще 23 сентября, в день инаугурации Лукашенко.

ЗАЯВЛЕНИЯ ДРУГИХ СТРАН

Послы семи стран — Венесуэлы, Ватикана, Ирана, КНДР, Сирии, Турции и Японии вручили президенту Беларуси верительные грамоты.

В ответ на запуск атомной электростанции Литва заявила, что прекращает закупать электроэнергию у Белоруссии.

В ООН представитель Белоруссии выступал с докладом о развитии и укреплении прав человека. Доклад получил положительные отзывы.

ОППОЗИЦИЯ

Координационный совет опубликовал свой вариант поправок в Конституцию.

ДРУГИЕ СОБЫТИЯ ДНЯ

В Литву переберутся около 100 белорусских компаний в сфере IT.

Пожарный рассказал, как отказался снимать бело-красно-белый флаг, за это был уволен и получил 15 суток ареста, пишет TUT.BY. «Наша работа — спасение жизней и помощь людям, а не борьба с флагами».

В Минске задержана хозяйка бара «Пересмешник». Причина — участие в акции протеста еще 6 сентября. При этом заведение одно из многих, которые не открылись 26 октября, в день когда оппозицией была объявлена всеобщая забастовка.

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