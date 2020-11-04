Последние новости о конфликте в Нагорном Карабахе на 4 ноября 2020: что происходит на границе Армении и Азербайджана

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АЗЕРБАЙДЖАН

"Азербайджанский народ в течение этого последнего месяца очень чутко относится к каждому мнению, каждой позиции по этому вопросу в мире", - пишет в своем официальном паблике в сети президент Азербайджана Ильхам Алиев подразумевая под "вопросом" войну в Карабахе.

Сайт Минообороны Азербайджана отчитывается в средствах поступивших в Фонд помощи Вооруженным силам: "Собраны средства в размере 198.013.034,48 манат, 10.996.105,84 долларов США, 165.596,19 евро, 495.521,33 турецких лир, 1.294,72 фунт стерлингов и 5.062.550,00 рублей.

Теперь о том, как руководство Министерства обороны тратит эти средства: "Уничтожены вражеские пушки в Ходжавендском направлении фронта, уничтожен командир мотострелкового полка полковник Гор Ишханян, много личного состава 37-й стрелковой дивизии вооруженных сил Армении".

АРМЕНИЯ

"По сообщению комитета по ЧС Нагорного Карабаха, азербайджанская сторона обстреляла из РСЗО "Смерч" роддом в Степанакерте. По предварительным данным, здесь пострадал один гражданин, он госпитализирован. Противник открыл огонь также по жилому кварталу, загорелся гараж и легковой автомобиль, нанесен значительный ущерб соседним жилым домам.

Кроме того, три ракеты "Смерч" были выпущены в направлении Шуши, где горят два жилых дома", - сообщает официальный представитель Минобороны Армении Шушан Степанян.

В военном ведомстве Армении отмечают, что "наиболее интенсивные военные действия происходят в восточном и юго-восточном направлениях передовой".

"В результате грамотных действий подразделений Армии обороны противник продолжает терпеть потери военной техники и живой мощности, особенно в восточном направлении. Удалось уничтожить 2 танка, одну из машин конфисковать", - говорится в военных сводках.

ДРУГИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ

"Нас, конечно, беспокоит интернационализация нагорно-карабахского конфликта и привлечение боевиков с Ближнего Востока. Мы неоднократно призывали внешних игроков использовать свои возможности для пресечения переброски наемников, численность которых в зоне конфликта, по имеющимся данным, уже приближается к 2 тысячам", — заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью "Коммерсанту".

Напомним, ранее о переброске террористов из Сирии и Турции в Баку, а затем в Карабах заявлял премьер Армении Никола Пашинян и президент Франции Эманнюэль Макрон.

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