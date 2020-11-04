Что произошло после матча Локомотив - Атлетико

Локомотив и Атлетико сыграли вничью 1:1. Фото: REUTERS

Футболисты московского "Локомотива" добыли ничью 1:1 в поединке с мадридским "Атлетико" в матче 3 тура группового этапа Лиги Чемпионов. После поединка главный тренер столичного клуба Марко Николич высказался на послематчевой пресс-конференции по поводу итогов встречи:

- Сложная игра. Мы знали, что так будет. Команда билась на поле, матч получился эмоциональным. Футбол – сумасшедшая игра. В последнем матче против «Баварии» мы играли хорошо, создали много моментов, но не набрали очков. Сегодня играли не так хорошо, как семь дней назад, но взяли одно очко.

Говоря о качестве игры, Николич сказал, что встреча с "Баварией" смотрелась получше. Но все же тот 1 балл, что был заработан в матче с "Атлетико", может оказаться важным для москвичей в дальнейшем, уверен тренер:

- С «Баварией», но это была другая игра. «Атлетико» и «Бавария» по-разному играют в футбол. Мы говорили, что матч будет сложным. Они приехали мотивированными, хотели набрать три очка. Это очень качественная команда, атака, середина поля. Мне понравилась игра с «Баварией», но иногда играешь суперхорошо, и не набираешь очков. «Локомотив» набрал очки впервые за три матча. Это очко может оказаться очень важным в конце.

При этом, Николич уверен - в дальнейшем команде помогут в выступлениях два фактора - дисциплина и желание. И для команды важно, чтобы красивая игра была постоянно:

- Для меня важен чемпионат России. Понятно, что у нас тяжелый график, что такого графика никогда не было. Это факт. Но нужно говорить не об этом, а подготовить команду к следующему матчу, чтобы она сыграла так же эмоционально и была готова бороться, как делает это в Лиге чемпионов. Если мы можем так играть против «Баварии», «Атлетико» и «Зальцбурга», почему этого нет в чемпионате?

Героем встречи с "Атлетико" стал вратарь "Локомотива" Маринато Гильерме. Голкипер сборной России вытащил немало ударов от игроков соперников. В интервью пресс-службе "Локо" Гиля заявил:

- Когда мы играем в Лиге чемпионов, особенно дома, эмоции всегда прекрасные. Болельщики всегда нас поддерживают. Сегодня мы вновь показали, что можем играть с командами топ-уровня. У нас есть потенциал, мы играем в Лиге чемпионов третий сезон подряд. Чтобы каждый год попадать в Лигу чемпионов, нужно выступать хорошо в чемпионате России. Надеюсь, что в матче с «Динамо» мы продемонстрируем такой же уровень.

Когда же голкипера попросили оценить эту игру, то он сказал, что не может назвать этот поединок самым тяжелым в карьере. Ибо у него есть за что спросить с себя:

- Всегда тяжело играть против таких команд. Считаю, что должен был спасать в эпизоде с пропущенным голом. Не скажу, что это самая сложная игра, но одна из. С «Зальцбургом» тоже было тяжело, - говорит Гильерме в интервью пресс-службе "Локомотива".

К слову, главный тренер мадридского "Атлетико" Диего Симеоне на пресс-конференции после матча сказал немало теплых слов в адрес вратаря "Локо":

- Вратарь «Локомотива» провел великолепный матч, брал очень важные мячи. Мы провели хороший матч против команды, которая здорово оборонялась и хорошо контратаковала, как вы могли видеть в матчах с «Баварией» и «Зальцбургом».

Отметим, что после трех туров Лиги Чемпионов в группе "А" на первое место уверенно ворвалась мюнхенская "Бавария" - 9 очков после трех побед. При этом, у нее отличная разница голов - 12:3. "Атлетико" с 4 очками при отрицательной разнице мячей 4:7 - второй. "Локомотив" - третий. У команды Марко Николича 2 очка при разнице голов 4:5. "Ред Булл" из Австрии с 1 баллом после трех встреч - на 4 месте при разнице мячей 6:11.

Дальше у "Локомотива" в групповом этапе - свой календарь. 25 ноября москвичи проведут поединок против "Атлетико" в гостях. Затем 1 декабря - встреча против австрийского "Ред Булла", команда приедет из Зальцбурга в Москву. Ну а 9 декабря - последняя встреча в группе "А" против "Баварии" на выезде. Чтобы пройти в плей-офф ЛЧ, надо занять 1-2 место. 3 место уходит в Лигу Европы, а 4 команда в группе завершит досрочно выступления в еврокубках.