50 миллионов за клип, 5 миллионов за интервью, 3 миллиона за зубы: Самый популярный рэпер России Морегнштерн раскрыл заработки

В развернутом интервью Юрию Дудю рэпер объяснил, сколько денег ему приносят скандальные жесты

Можно очень долго морщиться и брезгливо задавать вопрос «Кто это?». Однако вся молодежь России знает ответ на этот вопрос. Одиозный рэпер Моргенштерн (Алишер Валеев, а с недавних пор и Моргенштерн по паспорту) — самый популярный и хайповый хип-хоп артист страны на настоящий момент. Все, к чему он прикасается, приносит астрономические деньги и успех: пишет альбом на коленке (90 миллионов прослушиваний и 12,5 миллионов рублей), выпускает совместные с самим собой песни (31 миллион просмотров у клипа на композиций Ice), пукает (буквально) в бит треков и сжигает перед камерой 100 тысяч рублей. Почему? Может себе позволить.

Можно очень долго морщиться и брезгливо задавать вопрос «Кто это?». Однако вся молодежь России знает ответ на этот вопрос

Его любят, следят за ним и слушают. В развернутом интервью Юрию Дудю рэпер объяснил, сколько денег ему приносят скандальные жесты, зачем он извинялся перед Тимати и почему хочет вставлять зубы за три миллиона рублей.

О ЗУБАХ

«Скоро собираюсь делать виниры (фарфоровые или керамические накладки, замещающие внешний слой зубов) за два-три миллиона рублей. Если делать ****** (офигенно), то да. Просто хорошие, белые зубки. Большие. У меня они маленькие, желтые, потому что курю 10 лет. И постоянно во сне (показывает скрежет зубовный), потому что нервный ***** (рифма слова «небоскреб»). Сточил зубы таким образом. Я был постоянно загончивый чувак — наверно, поэтому. Сейчас такого нет. Я король жизни»

Кто рано встаёт тому бог подаёт

О ПОХУДЕНИИ

«Сейчас вешу 77 килограммов. Все думают, что я жесткий наркоман, поэтому высушился (похудел на 20 кило за полтора месяца). В это верится, потому что в определенный момент кукуха у меня повернулась. Я понял, как мне нравится жизнь. На самом деле я худел на правильном питании и без алкоголя и наркотиков. Я тогда для себя открыл, что пища ***** (сильно) как влияет на твою жизнь. До этого жрал все подряд. Перешел на овощи и рыбу — минус 20 килограммов. Без спорта»

ОБ ИЗВИНЕНИЯХ ПЕРЕД ТИМАТИ

«Извиняюсь перед Тимуром Эльдаровичем за такую глупую шутку (вместе с битмейкером Slava Marlow рэпер замаскировал звуки газов в совместном с Тимати треке, реализовав мем «пердеж в уши»). Часть ли это плана по раскрутке клипа? Скажу так: не все понимают шутки. Просили ли нас извиняться? Не хочу это комментировать»

О ЗАРАБОТКАХ РОССИЯН

«Я говорю правду, и вам нужно понять: в том, что вы ***** (плохо) живете, виноваты только вы. Принимайте правила игры, изучите их, не боритесь с ними, а просто используйте для себя. У нас прекрасная страна для того, чтоб строить в ней бизнес. Подняться. Это можно сделать легко. Главное — перестать ныть и винить верхушку в том, что все ***** (крайне плохо), найти лазеечки и пользоваться этим. Всеми дырками надо пользоваться. Почему мама уехала на ПМЖ в Испанию? Её **** (опрокинули) — отняли помещение в центре Уфы»

О ЗАРАБОТКАХ

«Откуда 1 миллион долларов на ремонт собственного ресторана «Кайф»? Заработал. Музыка, концерты, много рекламы. Я очень дорогое лицо. Интеграция в Youtube у меня стоит около двух миллионов рублей. Стриминг в месяц — 5 миллионов рублей (заработок за вышедшие треки). Монетизация в Youtube (видеосервис платит за количество просмотров) приносит от 1 до 1,6 миллионов рублей. Рекламная интеграция в клипах — от 5 миллионов рублей. На совместном с Тимати клипе El Problemа за счет рекламы было заработано 50 миллионов рублей на троих: меня, Тимати и битмейкера Slawa Marlow. А не так давно за интервью, в котором я показал свою квартиру, мне заплатили 5 миллионов рублей»

О БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ

«Это все, конечно, показуха ***** (голимая). Благотворительность ради того, чтоб все видели — я такой хороший из себя. Я таким не занимаюсь. Да, я записывал видео — еду в приют, еду в памперсы покупать. Все ради того, чтоб люди такие: блин, ты такой молодец! Потешить эго. Я давно этой **** (фигней) не занимаюсь, не обещаю никому дома построить. Если и делаю какую-то штуку, то вообще об этом не ***** (говорю понапрасну) больше. Занимаюсь благотворительностью чисто для себя. Для кайфа. А раньше это было напоказ. Чтобы получить одобрение общества. Я делал это, чтобы похлопали. Сейчас я помогаю, когда хочу помочь. А тогда была показуха»

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