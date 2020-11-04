Кто лидирует на выборах президента США 2020: Трамп обещает большую победу, Байден предлагает дождаться результатов

Граждане голосуют за будущего лидера несмотря на пандемию. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Выборная гонка кандидатов на главный пост в США подходит к своему финалу, скоро станет известно, кто лидирует на выборах президента 2020.

3 ноября стартовало основное голосование за будущего президента страны (а досрочным голосованием в этом году воспользовалось рекордное число граждан - более половины от всех голосовавших в 2016 году).

Как и заведено с 1845 года, «в первый вторник после первого понедельника ноября» свою работу начали избирательные участки в 50 американских штатах.

По последним сводкам на 4 ноября проголосовали все штаты Америки, последними закрылись избирательные участки на Аляске и Алеутских островах. Свои голоса на выборах президента уже отдали 120 млн человек - 87,9%.

Граждане голосовали за будущего лидера несмотря на пандемию. Многие уже давно сделали свой выбор и проголосовали досрочно, в том числе по почте.

Однако говорить об окончательных результатах пока рано. Некоторые штаты на восточном побережье США, где, по всем подсчетам, предварительно побеждал Дональд Трамп, прекратили подсчет голосов. "Избирательные комиссии заявили о том, что уже поздно, люди устали (сотрудники комиссий, волонтеры), будем распускать людей по домам. И, остановившись примерно на 65-70% голосов, в той же Пенсильвании полностью прекратили подсчитывать голоса, разбирать бюллетени. И это может сказаться на конечном результате", - пояснил спецкор "КП" Алексей Осипов, находящийся в США.

Тем временем, в Вашингтоне начались массовые протесты. У Белого дома собрались сотни людей, а вокруг его территории выстроили уже третий ряд охранных заграждений. Готовятся к возможным погромам и обычные жители города, владельцы магазинов и кафе заколачивают витрины. Такую же подготовку провели и в Нью-Йорке.

Сайт kp.ru ведет прямую онлайн-трансляцию подсчета голосов на выборах в США.