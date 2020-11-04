"Жигунов вернется к жене": звездный нумеролог предрекла крах отношений актера с "двойником Заворотнюк"

Сергей Жигунов уже во второй раз развелся с супругой Верой Новиковой Фото: Борис КУДРЯВОВ

57-летний актер и продюсер снова свободен: на днях Сергей Жигунов уже во второй раз развелся с супругой Верой Новиковой. Впрочем, вместе они не жили, как минимум, весь последний год с тех пор, как артист увлекся "двойником Заворотнюк" - журналисткой из Владивостока Викторией Ворожбит. Эта женщина помогала звезде проводить на Сахалине фестиваль "Утро Родины", а теперь стала полноправной хозяйкой в его загородном доме. Сама Виктория тоже развелась ради этих отношений, и возможно, теперь не за горами новая свадьба.

Однако, личная жизнь "гардемарина" полна сюрпризов похлеще любой мелодрамы. В 2007 году он уже уходил от жены ради партнерши по сериалу "Моя прекрасная няня". Роман с Анастасией Заворотнюк был бурным: пара светилась от счастья, актер публично надевал кольцо на палец любимой, но вместо похода в ЗАГС все закончилось скандальным расставанием: вчерашние влюбленные делили квартиру в Ялте и поливали друг друга грязью в многочисленных интервью.

Как сложатся отношения с новой избранницей, и кто из трех женщин Сергея Жигунова главная в его жизни, kp.ru рассказала известный эксперт-нумеролог Клара Кузденбаева, которая составляла прогнозы Надежде Бабкиной, Любови Успенской, Глюкозе и многим другим артистам. Высчитав жизненный код всех участников по дате рождения, специалист пришла к любопытным выводам...

Звездный нумеролог Клара Кузденбаева.

Вера Новикова: предначертана свыше

Сергей Жигунов родился 2 января 1963 года - этот день в нумерологии называется "день требовательности к себе".

- Его программа - классическая нумерология судьи, адвоката. Человек он самодостаточный, талантливый, терпеливый, справедливый, - говорит Клара Кузденбаева. - При этом в характере присутствует жесткость. Ему не с каждым человеком интересно, по жизни нравятся люди, которые старше по возрасту (вот и дважды жена Новикова почти на 5 лет старше артиста. - Ред.). Но так как в программе у Сергея нет семерок - числа личного счастья, то он вечно крайний, виноватый. По энергетике донор: в отношениях отдает энергию.

По словам нумеролога, день рождения Веры Новиковой (6 октября 1958 года) называется "днем достойной жизни".

- Вера очень тяжелый человек, энергетический вампир, поэтому для нее донор-Жигунов, конечно, был хорош, - отмечает Кузденбаева. - В быту с ней непросто, только Сергей мог выдержать ее характер, но при этом она честный человек. Первые семь лет супруги жили хорошо, но затем их отношения были обречены, потому что у обоих партнеров в программе нет семерок. Впрочем, Вера выступала для Сергея Госпожой Удачей - она для него женщина-амулет.

Эксперт уверена: этот брак не случаен - он был уготован самой судьбой:

- У Жигунова жизненный код 224 189, а у Веры 303 189. Таким образом, работает вибрация чисел, ментальные тела у партнеров одинаковые. Именно поэтому даже после развода такие люди сходятся вновь. Но что самое интересное: придет время - и Жигунов снова вернется к Новиковой, - уверена Клара Кузденбаева.

Анастасия Заворотнюк: роман в неудачное время

Анастасия Заворотнюк родилась 3 апреля 1971 года - по нумерологии это "день главного персонажа".

- Она носитель артистизма и так называемого тысячного знака - знака известности. Таким людям среднего пути не дано: либо наверху либо внизу, - продолжает эксперт-нумеролог. - Есть отрицательные качества: ей присущи категоричность, гордыня, амбициозность. В целом же Анастасия всеми любима, она баловень судьбы и относится к тому типу женщин, который может осчастливить любого мужчину. Характер волевой, обладает даром предвидения.

Анастасия Заворотнюк родилась 3 апреля 1971 года - по нумерологии это "день главного персонажа" Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Почему случилось расставание? По словам звездного нумеролога, это легко объяснимо:

- Любые отношения, любовь и дружба - это обмен энергией, и когда донор находится на спаде, идет невосприятие партнера. А здесь Сергей Жигунов снова выступал донором. И в тот период, когда они расстались, он находился на спаде: в 44 года у актера начался большой минус по жизненной программе. Хотя в целом они подходили друг другу. Но скорее всего, Анастасию не устраивала жесткость партнера, потому что она натура чувствительная, ей не хватало душевного тепла.

Виктория Ворожбит: расставание неизбежно

Новая подруга "гардемарина" от природы соблазнительница: она родилась в "день приятного соблазна" - 15 июня 1973 года. Однако, Жигунову такая партнерша не подходит.

Новая подруга "гардемарина" от природы соблазнительница Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

- Их отношения обречены, потому что Козерог и Близнецы несут друг другу разрушения. Виктория харизматична, гиперталантлива и производит впечатление уверенного в себе человека, но при этом есть комплексы и заниженная самооценка, пасует в отношениях. В быту характер тоже сложный также, как у Веры Новиковой - могут проявляться перепады настроения, деспотизм. В этой паре Сергей снова донор, отдает энергию. Но самое главное, что в 60 лет у Жигунова по жизненной программе идет период новых отношений, перемен в личной жизни. Поэтому отношения с журналисткой долго не продержатся, - считает Клара Кузденбаева.

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