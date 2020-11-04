Руководитель Федерального агентства по делам национальностей поздравил все народы России с государственным праздником

Руководитель Федерального агентства по делам национальностей, Игорь Баринов. Фото: Михаил Почуев/ТАСС

"Примите искренние поздравления с Днем народного единства!

История праздника сопряжена с нелегкими временами для нашей страны, когда перед государством и народом возникла необходимость встать на защиту Родины. Сегодня сплоченность народов России является источником силы нашего Государства и основой чувства патриотизма.

Патриотом своей страны может быть только человек причастный, ощущающий себя частью единого целого. Огромное счастье и гордость быть гражданином России. Невозможно не впечатляться историей нашей страны, ее победами и героями, ее открытиями и потрясающим вкладом в общемировое развитие.

День народного единства является не только светским, но и межрелигиозным праздником, который отмечают представители разных конфессий. Это день, который придает нам силы и укрепляет нашу веру.

Наша общая задача, сделать так, чтобы молодое поколение нашей многонациональной страны относились бережнее и почтительнее друг к другу, чтобы с годами важность праздника возрастала и он стал символом новой, накрепко сплоченной России.

В этот праздничный день, желаю Вам и Вашим близким быть рядом, ощущать ценность моментов, когда мы с теми, кого любим и кто нам дорог, душевного тепла и взаимопонимания!"

Руководитель Федерального агентства по делам национальностей, И.В.Баринов.