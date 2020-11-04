"Легкой победы не будет ни у кого": Когда назовут президента США и от чего зависит итог голосования

Рынки празднуют окончание неопределенности. Но тут все-таки ощущение, что они торопятся Фото: REUTERS

Владимир Джабаров, первый зампред комитета СФ по международным делам, каким должен быть следующий президент США:

- Что сказать? Там два лидера и обоим далеко за 70, причем, Байдена вообще 78. Конечно, там нужны новые люди и наверняка они появятся в Америке, думаю, в ближайшее вот это четырехлетие следующее. Но сейчас ситуация такая, что идет качели такие, я смотрю за бегущей строкой, идут качели. То Трамп в одном штате, Байден перехватывает инициативу, потом опять Трамп. Пока ничего толком не ясно, думаю, что проблема с этими выборами впереди. Еще впереди подсчеты по почте, а там проголосовало почти 100 миллионов избирателей. Результаты тоже трудно предсказать.

К сожалению, уже начинаются массовые беспорядки в Вашингтоне, вы знаете, собираются люди, решительно настроенные в других городах Америки. Я уверен, что легкой победы не будет ни у кого. И неизвестно, когда она придет. Поскольку по результатам этой ночи, думаю, сразу не будет понятно, кто станет новым хозяином Белого дома.

Будем смотреть внимательно за результатами.

Василий Георгиевич Колташов, руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества:

- Рынки, мне кажется, празднуют окончание неопределенности. Но тут все-таки ощущение, что они торопятся. Если говорить о нашем рынке, то он нас предупреждал о победе Байдена. Потому что это ослабление рубля накануне выборов - это страх того, что Трамп проиграет, Байден победит, а мы сыграем на опережение, соответственно, против рубля. Вот это была наша реакция, домашняя.

А что касается американского рынка, мне кажется, у них настроение, что пройдет эта неопределенность, и у Америки будет какой-нибудь президент. А, видимо, будет все-таки Трамп, и на Трампа рынок тоже реагирует неплохо.

Эдуард Дмитриевич Лозанский, президент Американского университета в Москве:

- Практически все магазины, аптеки, банки заколачиваются. И люди готовятся к каким-то неприятным событиям. Особенно если вдруг победа будет приближаться к Трампу. Думаю, что сегодня этого не произойдет, поскольку, судя по правилам, потому что коронавирус, многие голоса будут приходить по почте, предсказания такие, что еще понадобится несколько дней. А некоторые говорят, что даже и недель. А если дело дойдет до судов, то это длительный такой процесс.

Георгий Владимирович Фёдоров, политолог:

- Надо считать математически по штатам, по поводу того, как кто из выборщиков проголосует, потому что в абсолютном значении, например, когда был Буш – Гор, тогда фактически Гор победил. И то же самое было и на прошлых выборах, когда Трамп – Клинтон, по абсолютному количеству голосов больше голосовало за Клинтон. Поэтому с точки зрения моей, пока у них равные шансы. Даже если Байден на немного опережает в абсолютной социологии, то это ничего не значит, учитывая, что есть еще и не определившиеся, которые могут и не сказать, выстрелить, как в прошлых выборах.

Александр Асафов, политолог:

- Проблемы в этих выборах, что прогноз сделать очень сложно. Фактически в прямом режиме, в онлайне все могу наблюдать изменения голосов. Они меняются прямо сейчас. За последние 10 минут Трамп забрал целых 8, даже 10 голосов выборщиков, с 98 до 108 скакнул. И по голосам он увеличил отрыв.

Скажем словами одного эксперта американского: надеемся, что победит Дональд, но огорчимся, если победит Джо. То есть, это подчеркивает, что даже внутри американского экспертного сообщества они не могут сделать репрезентативный прогноз. Все данные, которые поступают, они не полные. Непонятно, как проголосовала Калифорния – ноль данных о Калифорнии, это самый крупный штат по выборщикам – 55 голосов получит победитель. Поэтому, судя по карте, конечно, очевидно преимущество Трампа.

Алексей Осипов, собственный корреспондент «КП» в США:

- Все те, кто не спит в Америке, смотрит на ту самую разноцветную, лоскутную карту США, разбитую на округа, чтобы понять, кто же будет управлять Америкой, вести ее в светлое будущее в ближайшие 4 года. И вот этот калейдоскоп из всего лишь двух красок в последние часы не меняется. И есть причина. Дело в том, что некоторые штаты, которые расположены в основном на восточном побережье США, которые были окрашены в такой нежно-розовый цвет, там, по всем подсчетам, предварительно побеждали республиканцы, Дональд Трамп, избирательные комиссии заявили о том, что уже поздно, люди устали (сотрудники комиссий, волонтеры), будем распускать людей по домам. И, остановившись примерно на 65-70% голосов, в той же Пенсильвании полностью прекратили подсчитывать голоса, разбирать бюллетени. И это может сказаться на конечном результате. Потому что Трамп и Байден идут ноздря в ноздрю, и каждый голос будет важен, каждый бюллетень будет важен, и никакой ошибки допустить просто нет никакой возможности....

Кстати американского ЦИКа не существует, это все на уровне штатов. И у каждого телеканала своя статистика, но, правда, справедливости ради, можно посмотреть, что она практически одинакова. Разве что кто-нибудь раньше времени объявляет победу того или иного кандидата в конкретном штате. Ну, и второй телеканал, опять же, на основании предварительных сведений, все подтверждает. Самое главное, до 100% они не подсчитаны ни в одном штате.

Мария Бутина, член Общественной палаты:

- Понятно, любой эксперт будет вам говорить, что еще слишком рано делать прогнозы, потому что никто не хочет ошибиться. Но на сегодняшний день все выглядит в пользу Трампа. Надо смотреть не по текущим голосам и не по текущему количеству выборщиков на данную конкретную секунду, а смотреть по штатам, которые колеблются. Трамп выиграл, например, такие ключевые штаты, как Флорида и Пенсильвания. Это очень важно. Демократы очень сильно спекулировали, что он может проиграть Техас, а там все-таки 38 голосов выборщиков (это много). И сейчас мы видим, что Техас на стороне Трампа. То есть все выглядит математически так, что президент, который находится сейчас в президентском кресле, как обычно в Америке бывает, он, скорее всего, и останется в нем, то есть переизберется на следующий срок.

Георгий Георгиевич Бовт, журналист, политолог:

- Да. Я думаю, что несколько дней уйдет на подведение окончательных результатов выборов, и сегодня мы можем не узнать победителя этих выборов, прежде всего, из-за большого числа досрочного и особенно почтового голосования – письма, отправленные до 3 ноября. В разных штатах, кстати, разный дедлайн отправления почтой. Они должны быть проштампованы в любом случае до 3 ноября. Эти письма будут поступать, и они могут изменить исход голосования по так называемым колеблющимся штатам.

Павел Борисович Салин, директор Центра политологических исследований Финансового университета:

- Эти прогнозы, которые основывались исключительно на социологии, что Байден с вероятностью, если не 100%, но 95% побеждает, они и перед выборами выглядели весьма оптимистичными для Байдена. Вот 70 на 30, как было по состоянию на осень, так оно сейчас и сохраняется. Если они по голосам выборщиков пойдут сейчас ноздря в ноздрю, тогда можно уже говорить 50 на 50, но пока 70 на 30. ..

Американский политический класс, так называемое глубинное государство, оно в беспорядках не заинтересовано. Наверное, даже в том случае, если побеждать будет Трамп, а уж тем более, если побеждать будет Байден. Вот сможет ли Трамп как-то активизировать эту уличную активность, получится ли у него, захочет ли он? Это вопрос открытый. И вот эта взрывоопасная среда в американском обществе накопилась. Мы видим по беспорядкам, которые начались весной, там же причина не столько расовая сегрегация, сколько потенциал напряженности, который накопился по многим причинам. И спусковым крючком того даже не убийства афроамериканца, а ограничение, которое вводило правительство в связи с коронавирусом. Американцы гораздо более свободолюбивый народ, чем европейцы, которые тоже бунтуют.

Игорь Владимирович Шатров, руководитель Экспертного совета Фонда стратегического развития:

- Если верить приметам и статистике, кто взял Флориду, тот взял Белый дом. Флориду взял все-таки Трамп, похоже, и, мне кажется, Байден даже не пытается это оспорить. Трамп взял необходимые (по крайней мере, на этом этапе) колеблющиеся штаты. И, судя по всему, он очень близок к победе. Но когда окончательные итоги будут подведены… Я думаю, что в голосовании по почте может скрываться серьезный подвох, и если некоторые штаты не подведут итоги сегодня (а такое будет точно), то эта интрига еще продлится, и вот там может произойти все что угодно, вплоть до беспорядков.