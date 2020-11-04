Плющенко учится заливать лед на своем новом катке

Евгений Плющенко на новую арену приехал со своим сыном Сашей и женой Яной Рудковской Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

3 ноября Евгений Плющенко отметил свой 37-й день рождения на своем катке в Подмосковье. На новую арену он приехал со своим сыном Сашей и женой Яной Рудковской. Но надевать коньки Евгений не стал, поскольку на площадке еще только идет заливка льда, и вышел на цент в сапогах.

Плющенко выставил в Инстаграм фото со своим сынишкой Гном Гномычем и обратился к своим болельщикам.

«Спасибо всем за поздравления! Я счастлив, что у меня столько друзе и это очень здорово!», - написал Евгений.

А потом двукратный олимпийский чемпион сел за руль новенького комбайна для заливки льда, который еще в целлофане стоял в углу.

3 ноября Евгений Плющенко отметил свой 37-й день рождения Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

- Теперь вот еще и заливщиком буду, а почему и нет. Не только же мне быть, как говориться, начинающим тренером. Надо уметь делать все…

А потом Плющенко рассказал о своем новом спорткомплексе, рядом с которым будет фактически находиться спортивный интернат.

- Мы готовим уникальные условия, особенно для иногородних детей, но здесь смогут заниматься и ребята из Москвы и Подмосковья. На нашей территории можно и тренироваться, и жить. То есть можно будет показывать лучшие результаты вдвойне, не надо будет никуда ездить на метро, тратить время. Можно будет тренироваться и жить в хороших условиях прямо рядом – буквально в 30 секундах от катка, - рассказал фигурист.