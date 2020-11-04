"Той Моргуновой больше нет": знаменитого диктора подкосила смерть единственного сына

Диктор Светлана Моргунова Фото: Борис КУДРЯВОВ

Последние месяцы звезда советского ТВ Светлана Моргунова переживает тяжелое горе. В мае она похоронила единственного сына: 52-летний Максим Моргунов в считанные дни сгорел от коронавируса. С тех пор знаменитый диктор, которую несколько поколений зрителей помнят по программам "Время", "Голубой огонек" и "Песня года", так и не смогла прийти в себя.

А сегодня появилась новость: Светлана Михайловна страдает деменцией и алкоголизмом. Якобы об этом сообщил ее друг, диктор Владимир Березин.

- Владимир Александрович, неужели все так серьезно? - поинтересовалась "Комсомолка" у Березина.

- Да вы что, неужели от меня такое написали? Ну какой алкоголизм, тем более про Свету - она же была звездой №1, легендой. Я бы так никогда не сказал, - посетовал диктор. - Если человек немного чаще встречается с вином, чем остальные, если в такой страшнейшей ситуации это приносит облегчение, разве можно его назвать алкоголиком?

А что касается деменции, у меня этим страдала мама, поэтому какие-то схожие моменты я, конечно, увидел. Но деменция бывает разная: одно дело, когда человек забывает выключать газ или теряется на улице, и совсем другое - когда у него перепады настроения, тугое мышление. К сожалению, никто из нас не застрахован от этих возрастных изменений. Поэтому и Светочке я стал реже звонить - понимаю, что она это не всегда фиксирует, не всегда это доставляет радость. Спросишь ее: "Как ты, Света?". То ответит "плохо", то "ничего, нормально". Но я же не врач, чтобы выносить диагноз.

По словам Владимира Березина, возрастные изменения были заметны у Светланы Михайловны и до трагедии с сыном.

- Несколько лет назад мы с ней в Кремле вели праздник Росгвардии: в зале сидел президент, военные высокого ранга, - вспомнил диктор. - Конечно, это была уже совсем не та Моргунова. Я на протяжении десятилетий видел ее всегда с прямой спиной, идеальной памятью, искрометным юмором и на 20-сантиметровых каблуках. А теперь годы взяли свое: человек уставший, ходит с трудом, может забыть микрофон... Я тогда себе сказал: не дай бог мне выйти на сцену в таком состоянии. Нужно уходить так, чтобы тебя запомнили в лучшем образе. Наша профессия - не театр, играть стариков нам нельзя: это будет неубедительно.

Помню, как Света часто мне говорила: "Володька, не дай бог мне потерять работу, я сразу сдохну!". Это, конечно было не о физической смерти, а о том, что не станет образа. И вот сегодня той Моргуновой больше нет, все по-другому. Но я желаю ей самого лучшего - дай бог ей здоровья и сил жить дальше.

Проблемы с алкоголем "Комсомолке" опровергла и близкая подруга Светланы Михайловны Нелли Кобзон.

- Думаю, там проблемы совсем не с выпивкой - это жизненные перипетии, так уж сложилось. К сожалению, в последнее время мы совсем не видимся: Света никого не пускает, и я ее прекрасно понимаю: пережить такое горе - это очень страшно. Конечно, она страдает от одиночества и тоски, - поделилась с kp.ru вдова Иосифа Кобзона. - Мой сын помогает их семье материально, денег хватает. Рядом со Светой постоянно находится женщина-помощница, которая с ней живет. Знаю, что иногда она ходит в церковь, вот и все прогулки. Знаете, старость - страшная вещь, тем более когда ты всю жизнь была красивейшей женщиной. Сначала ушла мама, с которой она была очень дружна, теперь единственный сын... Но рядом со Светой постоянно невестка и внучка - они никогда ее не оставят, за это мы спокойны.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Недооценили опасность: Светлана Моргунова после смерти сына опровергла слухи о самолечении коронавируса

Единственный наследник звезды ТВ умер после десяти дней лечения (подробности)