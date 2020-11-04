Вячеслав Никонов: Уже очевидно, что одна половина США не признает выбор другой половины

Историк, писатель, политолог, внук Вячеслава Молотова Вячеслав Никонов. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

- Вячеслав Алексеевич, хотел узнать, вы за Байдена или за Трампа?

- (улыбается) Я считаю, что падающая сверхдержава способна только на конфронтацию при любом президенте. Поэтому, полагаю, что для нас выбор в данном случае американского народа не принципиален.

Но, ситуация такая, что США никого не избрали пока, и непонятно, когда изберут. И для меня очевидно, что одна половина Америки не признает выбор другой половины Америки, что обещает очень «веселые дни».

- Это до января может продлиться, да, эта «веселость»?

- «Веселость» может продлиться достаточно долго. Потому что, скорее всего, в конце концов, все уйдет в суды, где, естественно, у республиканцев есть преимущество. А демократы никогда не признают в данном случае победы Трампа, вот почему это может быть очень надолго.

К тому же, конфликт между двумя партиями не идеологический, не какой-то - связанный с личностями. Конфликт - ценностный.

Когда есть вопрос об абортах, однополых браках, религии и расе, здесь нет компромиссов, они бескомпромиссные. И именно по этим линиям идет вражда между партиями.

Нынешний исход выборов, он, конечно, худший для Америки, это - сценарий очень длительной конфронтации.

- Россия уже заявила, что мы будем работать с тем президентом, кого выберет народ. А если долго не будет президента, как нам работать? С кем?

- Поскольку мы не работаем с нынешним президентом, мы не будем работать и со следующим. (К сожалению) В этом смысле - я тоже не вижу никакой разницы. Потому что Россия будет иметь дело с тем президентом, которого выберет американский народ, но который не будет иметь дело с Россией.

Вот такая формула, я думаю, будет продолжаться.

- Это американскую державу ослабит?

- Конечно. Она и так не в самой лучшей форме, а сейчас - конфликт политический, он надолго, и это один из факторов слабости.

Слабеющая сверхдержава, она просто опасна.

- А как нам выстраивать тогда отношения?

- А как вы можете выстраивать отношения с человеком, который с вами не разговаривает? С трудом..

- Это у вас прогнозы?

- Нет, это то, что мы уже видим.

- А прогнозы? Пройдет год-два…

- Я не думаю, что мы сейчас можем делать такие прогнозы, что будет в США.

Честно говоря, очень интересно. Ничего подобного я не помню в американской истории, когда оба кандидата объявляют о своей победе.

- Россия все правильно делает?

- России трудно сделать что-нибудь неправильное в этой ситуации. От наших действий ничего не зависит.

- То есть, это - как с COVID? Или с COVID проще?

- Ну, COVID более предсказуемый.

- И его можно лечить.

- Во всяком случае, понятно, что с ним делать, в чем проблема, какой алгоритм есть, вакцины.

С американскими выборами все сложнее...

Сайт kp.ru ведет прямую онлайн-трансляцию выборов в США.

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