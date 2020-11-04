Путину показали новый вариант гимна России

В честь праздника президент по традиции вместе с представителями российских молодежных организаций возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому, а потом они вместе послушали новое звучание гимна с главной башни страны. Фото: Алексей Никольский/ТАСС

Больше месяца знаменитые куранты на Спасской башне молчали, перестав отбивать время для посетителей Красной площади. Это было связано с обновлением группы колоколов и настройкой механизма, который воспроизводит мелодии на башне. В День народного единства куранты опять зазвучали, и одним из первых слушателей стал Владимир Путин.

В честь праздника президент по традиции вместе с представителями российских молодежных организаций возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому, а потом они вместе послушали новое звучание гимна с главной башни страны.

- Еще при царской власти было 35 колоколов, часть из них была утрачена, - рассказала министр культуры Ольга Любимова. - А те колокола, что остались, не позволяли в полной мере отразить красоту гимна России. Целый месяц шла работа, и сегодня новые 23 колокола, отлитые в Воронеже, заиграют в первые раз.

- Есть кто-нибудь из Воронежа? - поинтересовался у ребят Путин, но никого не оказалось.

- А первые колокола были голландские, - напомнила о торжестве импортозамещения министр. - В полночь будут играть гимн, в три часа ночи «Славься» Глинки, в шесть утра снова гимн, и так полный круг в сутки.

В это время над Красной площадью звучал перезвон колоколов храмов Кремля в честь праздника Казанской божьей матери. И было даже непонятно, как Спасская башня перезвонит все остальные. Но как только раздались первые удары, стало понятно, что гимн ничем не заглушить и ни с чем не спутать.

- 23 колокола? - уточнил Путин, дослушав полутораминутную композицию. - Здорово!

И поблагодарил всех принимавших участие в работе.

После чего вместе с Ольгой Любимовой отправился через площадь в Кремль, где ему должны были показать новый Музей Чудова монастыря.