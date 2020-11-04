Результаты выборов президента США 2020: Все решат Пенсильвания, Мичиган и Висконсин

Делать какие-либо прогнозы по конкретным результатам голосования пока рано. Более четкие итоги появятся к вечеру по Москве Фото: REUTERS

- Сейчас будут определять итог три штата - Пенсильвания, Мичиган и Висконсин. Четыре года назад Трамп смог их завоевать, хотя они традиционно голосуют за демократов. Эти штаты будут решающими, но подсчет там еще идет - заявил в эфире радио «Комсомольская правда» директор Фонда изучения США им. Ф. Рузвельта МГУ Юрий Рогулёв, комментируя предварительные результаты выборов президента США 2020 года.

По его мнению, нынешний процентный расклад, демонстрирующий минимальный разрыв между кандидатами, не вызывает особого удивления. Делать какие-либо прогнозы по конкретным результатам голосования пока рано. Более четкие итоги появятся к вечеру по Москве (к утру в США).

- Почта США обещает, что подсчитает все голоса к утру. Учитывать будут только те конверты, на которых стоит штамп, что отправлено за неделю до выборов. А что делать, если человек отправил за неделю, а по ошибке почты произошла задержка, пока непонятно, - добавил Рогулев. - Я не думаю, что результаты по почте привнесут коренной переворот. В голосовании по почте лидировали противники Трампа. Демократы активно призывали сторонников к этому. Поэтому они добавят голосов Байдену.

Что же касается России, где пристально следят за итогами американских выборов, то отношения между двумя странами не изменятся кардинальным образом.

- В случае победы Байден будет ратовать за продолжение тех соглашений, которые были заключены при Обаме. Но даже европейские союзники Америки отмечают, что если даже победит демократ, они не надеются, что США будут в прежней степени поддерживать их начинания и обеспечивать их безопасность, - констатировал политолог.

Сайт kp.ru ведет прямую онлайн-трансляцию выборов в США.

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