Путин побывал в Москве Юрия Долгорукого

Весь пол музея сделан их стекла, под которым видны результаты раскопок. Фото: Алексей Никольский/ТАСС

Несколько лет посетители московского Кремля и туристы поглядывали на освободившийся после сноса обширный участок земли рядом со Спасской башней. На нем ничего построено не было, но под разбитый обширный газон вел какой-то стеклянный вход. Как выяснилось, это был вход в подземный музей археологии Чудовова монастыря, в котором на своих местах были сохранены все найденные артефакты. И благодаря этому можно теперь самому увидеть историю Москвы с самого начала.

- Здесь все так устроено, что мультимедиа сама нас ведет, - сразу предупредил академик РАН, глава института археологии Николай Макаров. - Мы рабы этой лампы.

Весь пол музея сделан их стекла, под которым видны результаты раскопок. По большому счету музей и есть гигантский археологический раскоп. Но поверх стекла нанесены поясняющие рисунки и надписи, а вокруг идет экскурсия на мультимедийных экранах. На них то появляются найденные артефакты, то виды Москвы разных периодов, то рисунки и портреты участников давних событий.

- Это один самых сложных современных музейных проектов, - подтвердила министр культуры Ольга Любимова.

Макаров показал президенту на раскоп под стеклом.

- В древних жилищах были большие подвалы для хранения продовольствия, три таких мы отыскали, - пояснил он. - С помощью радиоуглеродного анализа удалось установить точную датировку.

- Какое это время? - всмотрелся Путин.

- Это 1160-е годы, самое начало города, - ответил академик.

Получалось, что президент России стоял в Москве Юрия Долгорукого. Там, откуда начиналась страна.

В следующем зале на экране демонстрировался разрез пласта, в котором выделялся черный слой угля.

- Это результат пожарища во время нашествия Батыя, - пояснил Макаров. - Тогда был взят в плен первый московский княжич, а сам город полностью разорен.

Президенту показали книжные застежки времен московского митрополита Алексия, основавшего на этом самом месте знаменитый Чудов монастырь, в котором был после послушником будущий Лжедмитрий Григорий Отрепьев. Показали захоронения московской знати, найденные рядом с монастырем, среди которых могли быть и саркофаги первых князей и и членов их семей. То есть в этом месте вся московская история переплелась очень тесно, и все это создателям музея удалось сохранить и сделать экспонатом.

Музей археологии Чудова монастыря, действительно, один из самых сложных и эффектных музеев страны.

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