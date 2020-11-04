Что происходит в Нагорном Карабахе, свежие новости на 4 ноября 2020 года: обстановка на границе Армении и Азербайджана

Постоянные обстрелы еще раз демонстрируют цель руководства Азербайджана нанести максимальный ущерб гражданскому населению Арцаха Фото: REUTERS

БЬЮТ ПО ТРУБКАМ ОФИЦЕРОВ

"За более чем месяц я неоднократно говорил и могу еще раз повторить, что если премьер-министр Армении возьмет на себя обязательство об освобождении оставшихся на месте территорий, то мы готовы сегодня остановиться. Пока он не взял на себя такого обязательства", - заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью итальянской газете La Repubblica.

Алиев также опроверг наличие в его армии наемников из Турции и Сирии, заметив, что у него есть "армия из 100 тысяч бойцов".

Тем временем официальный Баку заявил о 91 погибшем мирном жителе и 400 гражданских лиц в Нагорном Карабахе.

"На Агдеринском направлении фронта в результате огневых ударов по подразделениям 5-го горнострелкового полка вооруженных сил Армении уничтожены и выведены из строя большое количество личного состава и военной техники.

Среди личного состава, уничтоженного в результате выведения из строя военного автомобиля марки УАЗ, находится также офицер воинской части капитан Андо Григорян", - сообщает сайт Минобороны Азербайджана.

Отметим, что практически во всех случаях уничтожения армянских офицеров, сайт Минобороны Азербайджана оперативно сообщал их персональные данные.

В военном ведомстве Азербайджана перечислили уничтоженную технику армии Нагорного Карабаха: 2 танка Т-72, 3 гаубицы-пушки Д-30, 1 зенитная установка "Застава М-55", 1 тактический БПЛА, 3 военных грузовика противника.

ШУШУ НЕ ОТДАЛИ

"Турция желает не столько защищать свои нефтепроводы в Азербайджане, как полностью управлять ими. Этот контроль над энергоносителями, идущими с Каспия, позволит ей оказывать давление на Европу. Любые утверждения о намерениях Армении ударить по азербайджанской нефтегазовой трубе - нонсенс", - заявил СМИ президент Армении Армен Саркисян.

Официальный представитель Минобороны Армении Шушан Степанян сообщила о продолжении операции по "окружению и ликвидации группы вооруженных сил Азербайджана".

"Вооруженные силы Азербайджана предприняли еще одну атаку в том же направлении и были отброшены на исходные позиции, потеряв 2 танка и 2 БМП. Арцах контролирует оперативно-тактическую обстановку", - отмечает Шушан Степанян.

"Азербайджанская диверсионная группа предприняла попытку силового наступления на Шуши, но, столкнувшись с организованным сопротивлением армии, поддерживаемой добровольцами, была решительно разгромлена, оставив после себя много жертв. Продолжаются операции по окружению и уничтожению обнаруженной в направлении Шуши группировки противника", - уточняет сайт Министерства обороны Армении.

В ЭТО ВРЕМЯ

"Постоянные обстрелы медицинских учреждений Степанакерта со стороны ВС Азербайджана еще раз демонстрируют цель руководства Азербайджана нанести максимальный ущерб гражданскому населению Арцаха, особенно женщинам и детям вдали от линии фронта. Это еще одно проявление государственного терроризма, осуществляемого страной, которая усилиями Турции уже превратилась в концентрационный Центр международных боевиков-террористов, - заявила пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян.

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