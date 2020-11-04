Геннадий Онищенко - в День народного единства: Нас объединяет борьба против COVID и забота о здоровье народа

Доктор медицинских наук, академик РАН Геннадий Онищенко Фото: Иван МАКЕЕВ

Доктор медицинских наук, академик РАН Геннадий Онищенко считает, что борьба за здоровье людей, по существу, может и должна стать национальной идеей, которая способна объединить все слои общества в наше непростое время. По мнению известного политика и врача, эта идея как никогда актуальна именно сейчас, когда пандемия коронавируса проводит проверку на прочность не только системы здравоохранения государства, но и организованности, солидарности, умения объединиться и самого общества, самих граждан.

- День народного единства - это день единства всех слоев общества. Это единство нашей многонациональной великой нации, - подчеркнул Геннадий Онищенко.- И я, как человек, всю жизнь занимающийся медициной и санитарией, борьбой с эпидемиями, особо выделил именно объединяющий аспект задачи сохранения здоровья людей.

Сейчас, в период пандемии, он особенно актуален. Только совместными, объединенными усилиями общества и государства можно с наименьшими потерями справиться с этим серьезным испытанием.

- Вы только что вернулись из Владивостока. Какая была цель поездки?

- Я встречался с губернатором Приморья Олегом Кожемяко. Мы обсуждали как раз эти национальные цели – здоровье народа.

Олег Николаевич, кстати, сам являет собой образец здорового образа жизни. И он одной из важнейших считает задачу выполнить перспективу: до 2030 года сделать так, чтобы 70% населения занималось физической культурой или спортом.

- Это и есть национальная идея?

- Совершенно верно. Я вас отсылаю к У казу Президента России от 19 июня этого года. Документ называется «Национальные цели и развитие Российской Федерации до 2030 года». И на первом месте стоит здоровье народа.

Потому что, все те национальные цели, которые провозглашены, а их пять, без здоровья людей, без здоровья нации, без здоровья подрастающего поколения - ничего стоить не будут. Вот что должно нас объединять. И, я надеюсь, уже - хотя бы частично - объединяет.

- У Приморья какая-то особая роль в этой программе?

- Именно в Приморье стартует Всероссийский проект «Здоровый образ жизни - основа национальных целей». Там встает солнце над нашей страной: над Камчаткой, Владивостоком, Чукоткой…

Проект - его реализация - стартует во всех школах. В полном объёме , я надеюсь.

Все регионы будут участвовать в этом движении. Следующие мои планы – может быть, посетить Нижний Новгород, Смоленскую область, Мордовию и так далее...

- Геннадий Григорьевич, а не слишком ли сужена задача – «приохотить» народ к физкультуре?

- Это вы узко поняли. А предмет обсуждения и заботы - это и здоровье психологическое, я бы сказал, которое, между прочим имеет и такой серьезнейший и важнейший аспект, как межнациональные отношения.

У нас только языков более двух сотен, я уж не говорю о культурах, о религиях…

И вот такую огромную многонациональную, разностороннюю страну надо держать, как говорится, в одном государстве, дать возможность развиваться всем, никого не ущемляя. И сделать ее единым организмом.

Потому что только так можно не просто выжить в нынешнем мире, но и процветать. Давайте об этом помнить, и не только в День народного единства и согласия.

Ну, и конечно, пользуясь случаем, поздравляю всех с праздником.

- С Днём народного единства!

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