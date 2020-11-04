McDonald’s обвинили в расизме

В McDonald’s утверждают, что оказывали братьям всевозможную помощь, однако ошибки в управлении привели к серьезным проблемам Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Братья Джеймс и Даррел Берд подали в США иск против гиганта фастфуда, McDonald`s, утверждая, что франшиза не предоставляет равных прав для темнокожих и белых собственников.

Обращения братьев пополнили пакет подобных исковых заявлений: в августе 2020 года было подано более 50 подобных исков, в которых бывшие франчайзи (предприниматели, имеющие право выступать на рынке от имени франшизы) утверждают, что McDonald’s ведет дискриминационную политику по отношению к афроамериканцам.

Согласно исковому заявлению, один из братьев был вынужден продать 8 из 10 магазинов, другой же лишился двух из четырех. По мнению истцов, компания McDonald’s направила их для ведения бизнеса в неблагополучные районы с высокими затратами на безопасность и плохой доходностью. За каждую из потерянных локаций братья требуют у корпорации возмещения в размере $5 миллионов.

В McDonald’s утверждают, что оказывали братьям всевозможную помощь, однако ошибки в управлении привели к серьезным проблемам.

- McDonald’s вложила значительные средства в каждый из бизнесов после того, как они столкнулись с трудностями, вызванными неправильным управлением организациями. Мы будем защищаться от этого иска, а также будем продвигать наши приоритеты по созданию равных возможностей для франчайзи, поставщиков и сотрудников, – заявили юристы компании.

Проблемы корпорации с темнокожими собственниками тянутся с 1969 года, когда в американском Кливленде был устроен бойкот заведений McDonald’s до тех пор, пока компания не продала часть локаций темнокожим владельцам.

В 1983 году корпорация уже сталкивалась с обвинениями в дискриминации. Более того, она проиграла суд и была вынуждена выплатить истцу $4,5 миллиона. В 1996 году в компании признали, что темнокожие франчайзи не дотягивают до уровня их белых коллег.